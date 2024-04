NOVA FARSA? Đilasova koalicija predala Skupštini zahteve, spisak je malo duži, ali ne odustaju od jedine TAČKE SPORENJA!

Ultimatum i ucene umesto dijaloga i sastanaka, takav se utisak stiče ako se pogledaju predlozi koje je koalicija "Srbija protiv nasilja" poslala juče do podneva Skupštini Srbije, a na šta ih je prethodno pozvala predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Naime, u dokumentu koji je koalicija Dragana Đilasa "Srbija protiv nasilja" predala zahteva se, između ostalog, obustavljanje izbornih radnji do kojih je došlo raspisivanjem izbora 3. aprila. Da se u tom delu opozicije sve vrti oko datuma izbora, jasno je i po tome što ponovo traže jedinstveni termin održavanja beogradskih i drugih lokalnih izbora, što je sve vreme i jedina tačka sporenja vlasti i opozicije.

Doduše, nisu se precizno izjasnili koji termin, jer je prema izjavama njihovih lidera i to kod njih promenljivo.

Vređaju inteligenciju

Sandra Božić, potpredsednica Skupštine Srbije, juče je u razgovoru za Kurir, komentarišući ove dve tačke predloga, istakla da je "jezik ucena definitivno manir osipajuće koalicije 'Srbija protiv nasilja', jer polako eliminišu svaki glas koji se protivi destruktivnom ponašanju u vidu bojkota".

foto: Kurir televizija

- SNS i predsednica Skupštine Ana Brnabić izašli su u susret svim zahtevima koji se ne kose sa Ustavom i zakonima, međutim, njima ne ide u prilog da se održe izbori. To vidimo iz ponašanja koje ne može da se objasni drugačije nego kao bežanje od odgovornosti. Rejting im je zbog svega što su pričali i radili znatno uzdrman i svesni su da na sledećim izborima ne mogu da ponove isti rezultat. Novim zahtevima koje su uputili vređaju inteligenciju svih ljudi, koji vide da ovde nije reč o uslovima, već o traženju opravdanja za neuspešnu i destruktivnu politiku koju su vodili prethodnih godina - istakla je ona. Sociolog Vladimir Vuletić istakao je da je slanje predloga opozicije bilo očekivano.

- Sad je glavna borba to da se ostavi utisak u javnosti, ali i pred međunarodnim posmatračima, ako možemo tako da kažemo, ko će biti kriv ukoliko dođe do bojkota izbora - naveo je on. Dodao je da je važno da se postignu dogovori o terminima, ali ti dogovori moraju biti u okviru postojećih zakonskih rešenja.

Kršenje procedure

- Ne možete vi sada da se dogovarate kao da ste iznad zakona. Niko, pa ni vlast, ni opozicija nisu iznad zakona. Ovde ljudi ne razumeju da je poštovanje postojećih propisa, kakvi god da su oni, elementarna stvar u demokratiji. Ne možete da kršite proceduru prosto zato što bi to neko hteo - rekao je Vuletić i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Kada je o datumu reč, postoji zakonski okvir i zakonski okvir se mora poštovati. Ako se on ne poštuje, onda imamo jednu potpuno nelegalnu situaciju i to više nije demokratska procedura.

Da podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u četvrtak da je na sastanku sa šefovima poslaničkih grupa predstavila konkretne teme, ali da ih je opozicija odbacila i nije želela da razgovara o njima. - To je bio pokušaj dijaloga, ja znam da ovako ne izgleda dijalog, ali me to neće sprečiti da pokušavam. Nastaviću da pokušavam i da apelujem da se ponašamo kao odgovorni i ozbiljni ljudi, da pokažemo svim građanima Srbije, jer smo zahvaljujući isključivo njima mi u ovom domu kao njihovi poslanici - rekla je Brnabićeva nakon sastanaka vlasti i opozicije o preporukama ODIHR, koji je opozicija u četvrtak napustila. Ona je opoziciji ostavila rok do juče do 12 sati da Skupštini dostavi svoje predloge.