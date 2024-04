PREDSEDNIK VUČIĆ Idem u Njujork, narode srpski glavu gore, borićemo se snažno, iznenadiće se! ZAPAMTITE MOJE REČI, POBEDIĆE SRBIJA

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, posle vojne svečanosti povodom Dana Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, govorio je o najvažnijim nacionalnim pitanjima.

Vučić je prethodno, tokom svečanosti u kasani "Vasa Čarapić", komandantu "Kobri", pukovniku Darku Đošiću, predao vojnu zastavu.

"Ponosan sam što sam imao priliku da dodelim svečanu zastavu jedinici Kobre. Profesionalizmom, hrabrošću i ljubavlju prema otadžbini su to zaslužili. Oni žive za dan da dobiju tu zastavu", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da je poslao 14 pisama evropskim liderima kako bi još jednom razmotrili odluku parlamentarne Skupštine Saveta Evrope.

"Mi smo preduzeli sve mere. Ja sam napisao pisma svim članicama Saveta Evrope. Napisao sam ukupno 14 različitih pisama evropskim liderima, uglavnom su bila personalizovana, imajući u vidu specifične odnose, priznavačima i nepriznavačima. Sva ta pisma su prosleđena. U tim pismima tražio sam da još jedanput razmotre svoju i odluku parlamentarne Skupštine koja sledi za dva dana, da na komitetu ministara njihova odluka bude drugačija, jer i kada govore o vladavini prava, jasno je da na Kosovu postoji sve osim vladavine prava. To je teror nad srpskim narodom, a ZSO nije formirana ni posle 11 godina. Posebno sam ukazao na trik koji će pokušati da naprave 10. maja nacrtom ZSO".

"Mi ćemo nastaviti da se borimo. O tome sam najduže razgovarao sa predsednikom Makronom. On je juče razgovarao sa Šolcom. Mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka za istinu i pravdu".

Osvrnuo se predsednik i na hapšenje Srbina iz Zvečana Srećka Sofronijevića.

"Juče je uhapšen čovek koga su još 2021. ranili teroristi. Ranili su čoveka, a danas ga progone zbog rušenja ustavnog poretka tzv. Kosova. Onog sekunda kada naši tužilaštvo i MUP reše da rade svoj posao, a verujem da će biti sledeće nedelje, svuda gde imamo efektivnu vlast, gonićemo one koji ruše naš ustavni poredak".

"Ja sutra i prekosutra idem u Mostar, videću da li ću sa Dodikom stići da posetim Republiku Srpsku. Uskoro putujem u Njujork. Napisao sam pismo predsedniku Generalne Skupštine UN. Razgovarao sam sa njim".

"Zahvalan sam gospodinu Jeremiću što je iskazao želju da pomogne. Nema problem da pokažem poštovanje prema svakome ko bi da pomogne svojoj zemlji, bez obzira što će se njemu vratiti kao politički kapital. Jeremić će sutra predsedniku Generalne Skupštine uručiti moje pismo. Pozivam ljude različitih opcija da pomognu. Juče smo dobili potvrdu da će SAD jako da lobiraju za rezoluciju o Srebrenici, a ja sam im rekao da ću se ja boriti protiv rezolucije iako je naša zemlja stostruko slabija. To nije pitanje snage, već pravde i istine. Borićemo se hrabro, snažno i do kraja! Iznenadiće se rezultatom. Male su šanse da pobedimo, ali iznenadiće se stepenom otpora slobodarskog naroda. Iznenadiće se kako ljudi više neće kao noj neće da zabijaju glavu u pesak".

"Kažu 'konsultujete se sa Kinezima i Rusima'. Ma ne, konsultovaćemo se sa Marsovcima".

"Obavljaću u Njujorku konsultacije sa slobodarskim narodima. Biću tamo, boriću se. Kada se to završi i ako to izglasaju, onda ćemo istog dana, pošto su se dve NATO zemlje kandidovale za nestalnu članicu SB, istog trentukla ćemo se i mi kandidovati i pobedićemo ih u svemu. Jasno je da razgovora i kompromisa oko toga više nema. Pobedićemo ih u svakom telu međunardonih organizacija".

"Te njihove trikove koje provode na tri nivoa. Jedan je unutrašnji, imaju ergelu svojih političkih patuljaka, od Stojkovića do NATO potrčka do mnogih drugih koji će istok sekunda ponavljati njihov narativ. Do toga da će imati antrisrpske medije, koji će da provode svaku najgoru poltiku protiv svoje zemlje. Drugi je regionalni nivo iz regiona. Treći je nivo koji oni rade iz svetskih medija. Jedna je došla iz Telegrafa, stavila pancir i priča kako će Srbi da napadaju iz Leposavića. Sram te bilo, lažovu jedan. Lažu već 26 meseci, i misle da niko ne sme ništa da im kaže. zaboravljaju da postoji jedan slobodarski narod u srcu Evrope koji ne mogu da pokore".

"Narode srpski, glavu gore! I uprkos pretnji da će svakog ko bude nosio crveno-plavo-belu zastavu biti proglašen genocidan, tu zastavu ću nositi sa ponosom i na Ist Riveru i u Briselu i u Strazburu"!

"U Njujorku ću 23. i 24. imati mnogo sastanaka, sa prijateljskim zemljama. Odsad imamo prijateljske i partnerske zemlje".

O situaciji na Bliskom istoku, Vučić kaže:

"Očekujem smirivanje, ali trenutno. Dugoročnog smirivanja nema".

O predstojećim izborima:

"Stvari stoje u rukama zakona, nisam se time ni bavio, verovali ili ne. Pre mesec i po dana ja sam bio da se sve održi 2. juna, ali su ljudi u stranci bili protiv toga. Neće svi odbornici da podnesu ostavke. Srbija ima mnogo veće probleme od lokalnih izbora. To je pitanje koje me veoma malo zanima, zanima me samo da bude po zakonu i ustavu. Ja sam pitao građane, oko 2 odsto njih zanimaju ti izbori".

Vraćajući se na hapšenje Srećka Sofronijevića, Vučić kaže:

"On je junak, koga su ranili banditi. Njegovo hapšenje je izvedeno uz podršku EU i Amerike. Hovernije i ostali tamo sede da bi pokrili Kurtijeve kriminalne odluke. Upucate Srbe, pa ih još terate u zatvor. E, to više nećete da gledate. Slagao sam te ljude rekavši im da verujem EU. Odsad ćemo da radimo za naše dobro, a ne u skladu sa njihovom pogledu u budućnost".

Na pitanje o odnosu Đilasa i Manojlovića, rekao je:

"U svoj muci, uspeli ste osmeh da mi izmamite. Svađaće se, baš me briga".

O Josipu Juratoviću:

"Završio je karijeru u nižerazrednom Vratniku. Vraća se na karburatore, u to se razume i za to će da nam treba njegova pomoć".

Na kraju, predsednik Vučić je rekao:

"Zapamtite, pobediće Srbija! Živela Srbija"!