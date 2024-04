PREDSEDNIK VUČIĆ: Srbija ima plan! Nećemo ih nigde pomenuti, ali ćemo podnositi rezolucije o genocidu izvršenom u Srbiji

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će se u slučaju da Generalna skupština UN usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Srbija istog dana kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti UN.

Vučić je ocenio da će, u slučaju da podnese kandidaturu, Srbija "ubedljivo pobediti dve NATO zemlje iz Istočne Evrope" koje su najavile kandidature za nestalne članice Saveta bezbednosti UN.

Naime, Aleksandar Vučić je govorio o podmuklosti pojedinih evropskih zemalja rekavši da Srbija ima plan.

- Obavljaću u Njujorku konsultacije sa slobodarskim narodima. Biću tamo, boriću se. Kada se to završi i ako to izglasaju, onda ćemo istog dana, pošto su se 2 NATO zemlje kandidovale za nestalnu članicu SB, istog trentuka ćemo se i mi kandidovati i pobedićemo ih u svemu. Jasno je da razgovora i kompromisa oko toga više nema. Pobedićemo ih u svakom telu međunardonih organizacija - rekao je predsednik i objasnio:

"Pokvaren način"

- A onda ćemo svake godine, pošto su nam na pokvaren način rekli "Pa nigde se ne pominju Srbi", nema problema, nigde mi nećemo pomenuti Nemce, ali podnositi rezolucije o izvršenom genocidu na teritoriji Republike Srbije i u Kragujevcu, i u Kraljevu i u Jajincima. A ko ih je počinio? Pa vi sad zaključite ko.

- Pa ćemo sledeće godine u Jasenovcu. Ko ih je počinio? Nismo mi to rekli, nikoga mi tu ne napadamo, to je civilizacijska vrednost. A negde je poginulo i do 80 i 90 puta više ljudi nego u Srebrenici. Pa da vidim kako će to da odbiju. A kako čujem, otvorili su Pandorinu kutiju, pa će uskoro da se suoče sa predlogom Rezolucije o genocidu nad sovjetskim i ruskom narodom u Drugom svetskom ratu.

- Ko ga je počinio, ne znamo. A najgore je kad kažu, a čuo sam da se konsultujete sa Kinezima i sa Rusima, a ne nego ćemo s marsovcima ćemo da se konsultujemo. Vi ćete da da nam određujete gde smo počinili genocid, a mi ćemo da sednemo i da vam govorimo "baš vam hvala što ste nam takvu uslugu učinili, želimo da budemo deo modernog sveta i da nam za sledeću godinu spremite iznenađenje mimo tog i to tako što ćete Kurtija da primate u SE da bi on mogao da podnosi tužbe."

"Kad izglasaju rezoluciju i ako je izglasaju jer ćemo se boriti do poslednjeg trenutka, istog dana ćemo se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti UN za 2025. i 2026. godinu", rekao je predsednik novinarima u kasarni "Vasa Čarapić", gde je prisustvovao obeležavanju Dana odreda Vojne policije specijalne namene.

On je najavio da će doskorašnji predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, u svojstvu specijalnog izaslanika, sutra uručiti Vučićevo pismo predsedniku Generalne skupštine UN. "Zahvalan sam Vuku Jeremiću što je pokazao želju da pomogne. Imaćemo na još nekoliko adresa specijalne izaslanike", kazao je Vučić i dodao da je juče dobio zvaničnu potvrdu SAD da će ta zemlja "jako lobirati" za usvajanje sporne rezolucije. Ponovio je da će se Srbija držati međunarodnih javno-pravnih normi.

"Iznenadiće se koliko je zastava Srbije popularna kod slobodoljubivih naroda"

"Borićemo se do kraja, male su šanse da pobedimo ali iznenadiće se rezultatom, koliki je stepen otpora slobodarskih naroda u svetu, koliko je zastava Srbije popularna kod slobodoljubivih naroda i kako ljudi više neće da kao noj zabadaju glavu u pesak", rekao je Vučić.

Komentarišući hapšenje Srbina sa Kosova i Metohije Srećka Sofronijevića na prelazu Brnjak, zbog navodnog "rušenja ustavnog poretka Kosova", Vučić je najavio da će MUP i tužilaštvo Srbije od naredne nedelje goniti, hapsiti i procesuirati sve koji krše ustavni poredak zemlje, a nalaze se tamo gde, kako je rekao, Srbija ima efektivnu vlast.