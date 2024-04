"DODIK JE GLAVNI RAZLOG REZOLUCIJE O SREBRENICI" Zapaljiva izjava pokrenula žestoku debatu: "Namerno ga guraju u pravcu Rusije"

Ujedinjene nacije će na generalnoj skupštini glasati o uvođenju rezolucije o Srebrenici i genocidu.

Ovim povodom gosti Pulsa Srbije na Kurir televiziji i voditeljke Milice Marković bili su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma i profesor dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije.

- Pa ja mislim da je važno i da se priča da li jeste bilo genicida ili ne, tako da ne bih relativizovao to centralno pitanje. Za mene to svakako jeste i ne samo od skora nego decenijama jedna od centralnih tema i naših problema koje imamo. Zašto sada? Pa ja mislim da je nekoliko razloga, ali je centralni razlog taj što predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poslednjih godinu i po, dve dana sve čini postupke koje on pravi i idu ka tome, ka rasturanju Bosne i Hercegovine, ka pravljanju države Republike Srpske - započeo je Vuletić, pa nastavio:

foto: Petar Aleksić

- On ne propušta priliku da podriva BIH, a podsetiću da je u 1995. godine Dejtonskim sporazumom Republika Srpska jedan od entiteta, a nije postala država tada. On to ne bi mogao da radi da nema podršku iz Beograda i predsednika Vučića. Druga stvar, agresija Rusije na Ukrajinu koja je, evo, već više od dve godine traje, pokazala je te maligne odnose koje je ruska politika čini prema ovoj regiji, a Srbije i Republika Srpska su ti poligoni koji dozvoljavaju ruskoj politici da se ovde razmaše. Tako da, kada spojimo jedno sa drugim, kada vidimo tu srpsku politiku koja se zakružuje kroz neki famozni srpski svet preko Crne Gore i Republike Srpske, onda možemo lako da zaključimo zašto baš sada, a sigurno nije razlog taj koji je naveo predsednik Vučić da će, eventualno sledeće godine ili za dve godine, kada se bude neka okrugla godišnjica dešavala, jedinim nacijom u toj skupštini biti manja podrška za tako nešto.

foto: Kurir televizija

Njegov sagovornik imao je dijametralno suprotno stanovište.

- Pa naravno, ništa nije slučajno, tako ni ovo se ne dešava slučajno. Ovde se radi o jednom kontinuiranom delovanju na stvaranju jaza između pre svega dva naroda, to mislim ključna naroda u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka i Srba. Ovo je jedan klip koji treba zabiti što dublje i oko čega ćemo se uvek sporiti. Nikad srpski narod neće prihvatiti da je imao ideje o genocidu, kamoli sproveo genocid, jer to nikada nije bilo ni u kakvoj agendi. Ali i sama Srebrenica bez analize kompleksnosti odnosa, kako su prvo srpska sela u okruženju Srebrenice čišćena, pa onda kako se nesrećan slučaj desio, kad kažem nesrećan, ne bukvalno, ali da su zatvorenici u barakama krenuli bili da beže i da se stvorila pometnja, pa je onda u strahu i u revoltu i u šta sve, pa se masakr je nedopustiv desio i tu niko ne sporite zločine - obrazložio je Miletić.

foto: Kurir televizija

Složio se da Milorad Dodik otvoreno naginje ka Rusiji što ne smatra produktivnim.

05:53 DODIK JE GLAVNI RAZLOG REZOLUCIJE O SREBRENICI Zapaljiva izjava pokrenula žestoku debatu: Namerno ga guraju u pravcu Rusije

- Često puta mi se ne sviđa to Dodikovo nekako približavanje Rusiji u nekim teškim trenucima, ali onda vidim stave ga na crnu listu. Jure ga po svakom segmentu i lično i porodično. Znači, vi ga gurate praktično na drugu stranu sve vreme. Ništa uradili niste. Šta je od 30 godina, tri decenije od kako je dejetonski sporazum uspostavljen, da li su dva naroda bliža? Šta je urađeno? Dolazi joj Erdogan koji je o tome pričao, ali vi vidite da, u stvari, međunarodna zajednica na tim konfliktima gradi svoju egzistenciju na tom prostoru, opravdava činjenicu da, u stvari, prisutni su i vojno, i civilno, i upravljaju Bosnom i Hercegovinom.

