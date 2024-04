PREDSEDNIK VUČIĆ O NAPADU NA HRVATSKE NOVINARE U PANČEVU: Ako je to istina, naši organi će procesuirati sve koji su to uradili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Mostaru gde je govorio na otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede.

Tokom obraćanja na otvaranju sajma, naveo je da je imamo kratak razgovor sa premijerom Plenkovićem.

- On mi je ukazao na jednu stvar. Neću da govorim o našim primedbama prema drugima, kojih naravno ima mnogo, koliko hoćete. Govoriću o onome što su primedbe na naš račun. Gledaćemo da ono što je normalno, racionalno, razumno, da ispravljamo i popravljamo u svakom trenutku. Ja nisam dobio takvu vest. Ako je istina da su napadnuti neki hrvatski novinari u Pančevu, najpre ne samo da to osuđujem, već će naši nadležni organi uraditi sve da procesuiraju one koji su tako nešto učinili. To je nedopustivo, nedozvoljivo. Tako nešto nigde kod nas ne sme da se događa, nigde u regionu - rekao je Vučić.