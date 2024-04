"LAJČAKA NISU ZNALI KAKO DA PREDSTAVE" Vučić u Mostaru: Znaju da je nešto iz Evrope, sad šta je, ni on sam ne zna

Foto: screenshot Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Mostaru gde je govorio na otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede.

Vučić se na početku obraćanja zahvalio svima i rekao da Lajčaka nisu znali kako da predstave.

- Lajčaka nisu znali kako da predstave. Znaju da je nešto iz Evrope, sad šta je, ni on sam ne zna, ali nije važno. Ti si primetio, Miroslave, deset nas je tapšalo, ali kad sam ja bio najglasniji, to znači morate da radite na ugledu Evrope - rekao je Vučić.

On je istakao da se nada da ćemo imati više iskrenosti u budućnosti, svi jedni prema drugima - u srpsko-hrvatskim i u srpsko-bošnjačkim odnosima.

- Nadam se da ćemo imati više iskrenosti u budućnosti, svi jedni prema drugima i u srpsko-hrvatskim i u srpsko-bošnjačkim, ne bih da govorim o drugim odnosima, jer verujem da zajednički možemo da živimo, da napredujemo još mnogo brže. I mislim da nismo lošiji od svih drugih koji bi na kraju krajeva da nam budu i tutori i mentor - istakao je Vučić.

Istakao je da kada govorimo o regionu da nam nije prvi put da se lideri susreću na Sajmu u Mostaru.

- I postala je nekako tradicija da uvek uz tradicionalno gostoprimstvo, gostoljublje naših domaćina, možemo da se družimo, možemo da razgovaramo o svim temama. Onda neretko gledamo ko će koga i kako za gušu, pošto smo naučili ne da radimo zajedno uvek u regionu već kako ćemo jedni protiv drugih da se borimo, a da se to uvek baš ne vidi direktno, da to ni Evropljeni ne vide, da oni ne otkriju, da nam glavni cilj bude da onaj drugi ne uspe mnogo više, nego da svi zajedno uspemo i ja se nadam da ćemo to moći da promenimo - naglasio je Vučić.

On je dodao da je imao kratak razgovor sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.