PREDSEDNIK VUČIĆ: Ja razumem šta Bošnjaci hoće, ne razumem šta hoće Nemci, Amerikanci i svi ostali

Umesto da govorimo o putnicima u avionu, koliko ih je bilo, koliko će ih biti za mesec ili dva, privrednicima, saradnji, mi smo vraćeni 30 godina unazad, i to su nas vratili oni koji su nam sve vreme govorili da ne gledamo u prošlost, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić nakon obilaska međunarodnog sajma privrede u Mostaru.

- Ja razumem sve frustracije, u svakom smislu, iskrene, nacionalne, svake druge, i političke, i osećam ih kod predsednika Dodika. Ono što je za nas važno je da pronađemo racionalni izlaz da ne budemo još više pogođeni. Zato verujem da ćemo na Vaskršnjem saboru do toga moći da dođemo. U emocionalnom i svakom drugom smislu razumem sve ono o čemu govori Dodik. Mi ovde nismo danas pričali i prodaji, jer su nas vratili 30 godina unazad. I vratili su nas da narednih 10 godina ne izađemo iz te teme. To je tema koja duboko deli narode na Balkanu. Ne mogu da razumem, nego da je to neko namerno spolja uradio želeći da izazove dodatne konflikte. Jer to pametan čovek u ovom trenutku... Govorim o međunarodnoj zajednici. Ja razumem šta Bošnjaci hoće. Ne razumem šta hoće Nemci, Amerikanci i svi ostali... - kazao je Vučić, govoreći o rezoluciji o Srebrenici koja se sprema i svim pritiscima na Srbiju.