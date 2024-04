OTKRIVAMO NATALNU KARTU MANDATARA MILOŠA VUČEVIĆA: Evo šta za budućeg premijera Srbije znači KOD 437!

Srbija je dobila mandatara, odnosno budućeg premijera koji je pre svega verujući čovek, ali i optimista koji ima jasnu viziju svetlije budućnosti, kaže za Kurir astrolog Velimir Remić gledajući astrološke podatke Miloša Vučevića.

Kako navodi, Vučević je rođen u znaku vatrenog Strelca kojim u astrologiji vlada planeta velike sreće - Jupiter.

- Gospodin Vučević u svom ličnom horoskopu ima stelijum planeta u Strelcu, što nam jasno ukazuje da je visoko obrazovan ali i spreman da ceo život uči i proširuje vidike. Našoj zemlji je potreban premijer sa vatrenim elementom jer je reč o ambicioznom i vrednom čoveku koji će se najbolje snalaziti u kriznim situacijama i nije slučajno što ga je predsednik Aleksandar Vučić baš u ovim izazovnim danima za Srbiju predložio za mandatara - navodi Remić za Kurir.

foto: Instagram

Ono što je posebno izraženo u njegovoj natalnoj karti, kaže, je položaj planete Mars koja se nalazi u vodenom i fiksnom znaku Škorpije, te bi za našu zemlju bilo odlično da pored premijerske funkcije bude zadužen i za koordinaciju službi bezbednosti.

- Miloš Vučević je neustrašiv, a to će posebno biti vidljivo u vremenima koja su pred nama kada budu rasle tenzije na prostoru naše okupirane južne srpske pokrajine. Raduje me i to što budući premijer u svom kosmogramu ima veliki vodeni trigon Meseca i Jupitera. U astrološkoj simbolici Mesec predstavlja narod, a Jupiter sreću. Vučević će biti omiljen kod Srba jer će hrabro delovati i pokazati svim neprijateljima da Srbija ima pravog domaćina na čelu Vlade - ističe Remić.

Dodaje i da je Vučević ličnost koja nije sklona popuštanju pred stranim pritiscima i rodoljubivo će braniti interese svoje zemlje.

- U trenutku kada je rođen na nebu je planeta Saturn bila u znaku vodenog Raka i to u velikom trigonu, pozitivnom aspektu sa njegovim natalnim Jupiterom u Ribama i Mesecom u Škorpiji. Reč je o čoveku koji izuzetno poštuje srpsku tradiciju i slavne pretke. Za vreme njegovog mandata srpski narod će još više oživeti kulturu sećanja na sve one koji su položili svoje živote da bismo mi danas živeli slobodno. S obzirom da je pun ideja, sigurno će na dnevni red staviti i one u vezi sa još većim povezivanjem sa Srbima izvan matice te mu predlažem da Srbija konačno omogući svim Srbima, pre svega iz Republike Srpske automatsko dobijanje državljanstva i pasoša što bi predstavljalo istorijsku odluku koja bi veoma usrećila naše sunarodnike koji žive u regionu - navodi Remić.

foto: Privatna Arhiva

Gledajući aktuelnu planetarnu situaciju na nebu, vidi, kaže, da je tranzitni Saturn u znaku Riba u kom će ostati tokom 2024. ali i 2025. godine, što predstavlja izazovan aspekt prema svim Strelčevima pa i prema našem premijeru kom savetujem da poradi na jačanju imuniteta ali i da redovnije spava kako bi energetski mogao da podnese sve napore sa kojima će se suočavati na novoj funkciji.

- Od prevelike važnosti za njega je da obilazi naše najveće svetinje ali i da se pričešćuje u vreme svih crkvenih postova kako bi bio zaštićen od svih nezdravosti i iskušenja - kaže Remić.

Napominje i da je numerološki kod Miloša Vučevića 437.

- Bioritamska četvorka nam otkriva da je ovo čovek koji živi pod motom “red, rad i disciplina”, kao i da će biti veoma strog prema saradnicima kojima će biti nadređen. Generacijska trojka je simbol nastojanja da svi oko njega budu srećni i radosni, dok lični broj sedam daje genijalan um ali originalne ideje te spretnost u svim poduhvatima. Gospodin Vučević je vizionar koji će Srbiju povesti ka još većem progresu i tesnijoj vezi sa ostalim srpskim zemljama - konstatuje Remić.

Bonus video:

00:18 Miloš Vučević nakon predaje liste SNS-a