"GRAĐANI MU PLATILI PUT I HOTEL, A ZA REČ SE NIJE JAVIO" Ana Brnabić o ćutanju poslanika opozicije tokom glasanja u Strazburu

Predsednica Skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti nakon četvrtog po redu sastanka vladajuće većine i opozicije o izbornim uslovima i preporukama ODIHR-a.

Nakon razgovora o sastanku, ona je odgovorila i na pitanje novinara da li ju je iznenadilo kako su glasali predstavnici Grčke i nekih drugih zemalja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope po pitanju prijema Prištine.

- Iznenadilo me je, ali mnogo više me je iznenadilo da smo mi imali narodne poslanike iz ove skupštine, koji su bili u Strazburu četiri dana, na ovako važnoj temi, a za reč se nisu javili. To je recimo Đorđe Stanković iz Srbije protiv nasilja. Četiri dana je bio tamo, građani su mu platili put, hotel, dnevnice, a čovek se nije za reč prijavio. Da kaže bar nešto u ime našeg naroda, Republike Srbije, Srba sa KiM. Oko toga da je neshvatljivo da se to radi bez formiranja ZSO, u trenutku kada Srbi na KiM nemaju osnovna ljudska prava - istakla je predsednica Skupštine.

Onima koji su se borili, među kojima je i poslanica opozicije Jelena Milošević, se zahvalila.

- Svaka vam čast, tako se bori za svoju zemlju. Kada treba da se bore protiv Vučića, onda su elokventni, a kada treba da se bore za svoju zemlju, onda ih nema. Što makar nisu uštedeli dnevnicu, avio kartu i hotelski smeštaj, nego idu da se švrćkaju u Starzburu - zapitala je Ana Brnabić.