"SVAKI PRINCIP SE RUŠI PREKO SRPSKE GRBAČE" Sagovornici Kurira: Moramo da nađemo nove partnere, u politici NEMA PRIJATELJSTVA

Usvajanje izveštaja Dore Bakojani u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, kojim se Komitetu ministara preporučuje da prihvati aplikaciju tzv. Kosova za članstvo u toj organizaciji, samo je jedan u nizu nezapamćenih pritisaka na našu zemlju.

Ovo je bila tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji u kojoj su sa urednicom i voditeljkom Snežanom Petrović razgovarali bivši predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković, Nebojša Obrknežev iz Ruske stranke i Marko Bastać, bivši predsednik opštine Stari Grad.

foto: Kurir televizija

- Pitanje je da li u politici ima prijateljstva. Pre svega je tu stvari interesa. Vi ste se ovde sad bavili Dorom Bakojani. Pitanje je šta bi Grčka na primer uradila kada je reč o Kosovu. Možda bi već priznala Kosovo da nema Kipar. Zato je to interes, što bi rekli Grčke, da ne otvara pandorinu kutiju oko Kipra. Kad se setimo 1999. mi smo imali dve različite strukture u odnosu na NATO agresiju. Jedna je u Solunu, a druga je u Atini. U Atini su navijali za bombardovanje, a u Solunu su organizovali ogromne skupove protiv NATO agresije. Emocije su jedno, a u suštini stvari je njihov interes, koji se ponekad poklapa sa našim. I u politici je to najvažnije, da pokušamo da nađemo zajednički interes, ono što je interes nekog drugog, da bude i naš interes - kaže Anđelković.

foto: Kurir televizija

Obrknežev se osvrnuo i na ono što je usledilo uoči glasanja u Savetu Evrope.

- Mene su takođe iznenadili amandmani italijanskih poslanika, koji su takođe bili odbačeni, poput naših. I Francuzi, kada govorimo o skupini tih poslanika, dakle oni dolaze iz različitih prosto partija i različite partije tu predstavljaju. Iskreno mislim da nakon ovih izbora koji dolaze u junu mesecu ove godine, da će se mnogo što šta u Evropi zapravo promeniti. Jer gledajte, u Holandiji se promenila vlada, u Slovačkoj desnica jača. Dakle, svi ti akti koji su potpisani, svi sporazumi koji su potpisani, poništeni su od tih istih koji su nam dali garancije. Problem je što danas u svetu i, nažalost, još od '99. godine pa sve do danas, taj princip se ruši na konto grbače Republike Srbije - smatra Obrknežev.

foto: Kurir televizija

Marko Bastać je analizirao kakve su opcije Srbiji ostale po pitanju sprečavanja ulaska tzv. Kosova u SE.

11:20 SVAKI PRINCIP SE RUŠI PREKO SRPSKE GRBAČE Sagovornici Kurira: Moramo da nađemo nove partnere, u politici NEMA PRIJATELJSTVA

- Mislim da smo mi u ovom slučaju poprilično kasno krenuli u kampanju lobiranja u Savetu Evrope. Kosovo već odavno to radi, vrlo su aktivni na tom polju. Mislim da Srbija poprilično kasni, male su šanse, ne treba naravno odustati, ali mislim da smo mi napravili u najmanju ruku jedan strateški loš potez. Mi smo se do sada u Savetu Evrope oslanjali na podršku Rusije, u onom trenutku kada Rusija više nije u Savetu Evrope i mi prosto moramo naći partnera. Bez partnera mi u toj organizaciji nemamo šta da tražimo. Znate kako, malo je prijatelja u politici. To nam je svima jasno, ali ja samo podsećam na jednu od poslednjih izjava Aleksandra Vučića koji rekao, sad ćemo prilično voditi računa ko su nam partneri, a ko su prijatelji. Da, ali vi bez partnera ne možete ništa uraditi. To je mala zemlja kojoj su potrebni moćni i jaki partneri da bi uspela nešto da uradi na tom polju. Tako da čeka nas velika borba, treba biti pažljiv u toj borbi, bez nekih oštrih tonova. Ova priča koju priča Dodik mislim da nije dobra, ne doprinosi u ovom trenutku, pojačava dodatno tenzije.

Kurir.rs

