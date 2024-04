BOJKOT NIJE DOBRO REŠENJE! Dobrica Veselinović: Format koalicije Srbija protiv nasilja dostigao je svoj limit

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović izjavio je da se iz lekcija naučenih iz bojkota izbora 2020. godine može zaključiti kako je ozbiljan problem ostaviti opštine i gradove bez predstavnika opozicije još četiri godine, a "pogotovo lišiti one opštine i gradove u kojima opozicija može da pobedi jednog drugačijeg upravljanja".

- Takođe, bojkot ima ozbiljne posledice i na strukturalnu organizaciju političkih partija, uzrokuje pad poverenja građana u te partije, a onda što je uzročno-posledično tom padu poverenja u političke partije - raste poverenje u različite populističke pokrete, teoretičare zavere... Dodatni problem koji je postojao i nekoliko godina pre 2020. bio je i proces rastakanja opozicionih stranaka, kao i to da de fakto sad već možemo govoriti o desetak godina o nepostojanja institucionalnog sećanja i institucionalnog kapaciteta opozicije i građana da budu predstavljeni u nekim lokalnim samoupravama - rekao je Veselinović u interrvjuu za Vreme.

Potom se u intervjuu navodi: "Znači, vaš lični stav je da bojkot ne donosi ništa?", na šta je Veselinović odgovorio:

- U ovoj situaciji smatram da bojkot u klasičnom smislu - poruke tipa "nemojte da izađete na izbore" i kampanja koja kaže "ostanite kod kuće" - ne bi doprineo rezultatu koji je potreban našem društvu. Ako se ide ka tome da se izbori ne dese, što ne bih zvao aktivnim bojkotom već određenom vrstom građanske neposlušnosti, to jeste mogućnost o kojoj smo mi kao Zeleno-levi front, ali i ostala opozicija pričali i o kojoj pričamo, ali se nadam da to tog scenarija neće doći zato što on svakako vodi ka daljoj konfrontaciji građana sa građanima - rekao je on.

On je rekao i da misli da nije dobro rešenje neizlazak na beogradske i izlazak na izbore u drugim mestima.

- To bi doprinelo padu poverenja u političke stranke, u institucionalnu borbu, u formu organizovanja koja kaže - organizovali smo se oko osnovnih postulata, a to je učešće na izborima i osvajanje vlasti na izborima. To bi vodilo i još jačem talasu populističkih pokreta koji bi onda koketirali sa različitim vaninstitucionalnim delovanjem. Sve ovo bi stvorilo još veći društveni haos - naveo je, između ostalog, Veselinović.

On je govorio i o koaliciji "Srbija protiv nasilja“.

- Pitanje danas za našu koaliciju "Srbija protiv nasilja", a do toga ćemo doći dogovorom – jeste da li ćemo ostati u ovom formatu, a mišljenja sam da je on dostigao neki svoj limit, odnosno da li će se taj format menjati, širiti ili sužavati Ali opet ponavljam: ostajemo posvećeni saradnji i jedinstvu opozicije i na to vlast nema odgovor - rekao je Veselinović.

Na pitanje šta je izglednije širenje ili sužavanje formata, Veselinović je kazao:

- Mi, Zeleno-levi front, govorili smo da je ovaj format potrebno revidirati, ali ne u pravcu toga da sva opozicija bude zajedno na jednoj listi. Smatram da saradnja sa koalicijom NADA ne bi izvukla najveći broj ljudi na birališta, da bi ljudi govorili: "Ne mogu da glasam za tog i tog zato što je na listi sa tim i tim" - rekao je on.

Kurir.rs/Vreme