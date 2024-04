"ONI KOJI SU GLASALI ZA PRIJEM TZV. KOSOVA JEDNOG DANA ĆE CRVENETI" Selaković: Dobro upamtiti one koji su tog dana BILI UZ SRBIJU

Tema koja je i danas bila aktuelna u jutarnjem programu Redakcija na Kurir televiziji jeste pozitivna odluka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o prijemu tzv. Kosova.

Za ovu odluku su, kao što već znamo, glasale i države koje nisu priznale nezavisnost samoproglašene repubulike Kosovo. O tome kako ove poteze ocenjuje Beograd, sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem razgovarala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković.

- S jedne strane, mi smo mogli da očekujemo da će normalno ona većina koja dolazi iz država koje su priznavači tzv. nezavisnosti Kosova imati svoj stav. Nije ovde iznenađujuća sama odluka kao takva, ona je već jedno vreme pripremana i najavljivana i ona je jedna bes presedana politička odluka, odluka koja je rezultat sile koja se primenjuje nad mnogim državama, što smo mogli da vidimo i po pitanju glasanja nekih država koje su nepriznavači tzv. Kosova, a koje su svoje delegacije povukle, dakle nisu učestvovali u glasanju. Pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. Ono što je za nas kao narod važno jeste da dobro upamtimo sve one koji su bili na našoj strani i da uvek imamo respekt i odgovornost prema tim ljudima, jer je bilo pre tri dana itekako teško ostati na svojim principijelnim pozicijama podrške Srbiji i prijateljstva prema Srbiji. Ne treba nikada da zaboravimo ni ponašanje poslanika iz Španije koji su svi do jednog podržali našu stranu, poslanika iz nama prijateljske i susedne Mađarske, Kipra, ali svakako i da znamo ko su oni od kojih smo se nadali većem razumevanju i lojalnosti onim što i jeste naši zajednički ciljevi i zajedničke vrednosti, a koji nas nisu podržali - kaže Selaković.

foto: Printscreen/Kosovo online

I ovo sada što je izglasano, to je samo preporuka. O njoj će se odlučivati 16. maja. Pa mislite li, kao neko ko se bavio diplomatijom, da Srbija sada ima prostora da pokrene jednu diplomatsku kontraofanzivu i da može da spreči donošenje te odluke?

- Srbija je sve vreme u diplomatskoj ofanzivi. Srbija, zahvaljujući inicijativi i pregalaštvu predsednika Vučića, onoga koji se obratio i svim šefovima država, članica Saveta Evrope, ko, zajedno sa timom Vlade Republike Srbije, ministarstva spoljnih poslova, radi uporno na promovisanju onoga što jesu naše vrednosti, naši interesi, ali u suštini i onoga što jesu načela, što jesu pravila i međunarodnog prava, što jesu načela i pravila i samog Saveta Evrope, koje je Savet Evrope, dajući ovu preporuku, prekršio. Vi kažete da, to je samo preporuka, donošenje odluke sledi. Za pravu stvar, za pravdu i za istinu nikada nije kasno. I nikada nije kasno da i ministri spoljnih poslova onih država, čiji su predstavnici u Parlamentarnoj skupštini glasali protivno onome našem stavu i stavu koji je u skladu sa principima i pravilima međunarodnog prava i principima i pravilima Saveta Evrope, dakle, da promene svoj stav i glasaju drugačije. Znači, ovde ostaje jedna druga stvar koju posebno hoću da podvučem. Znači, Srbija je ne samo branila i štitila svoje interese. Srbija je bila u potpunosti na pozicijama međunarodnog prava. I ovoga puta je na našu štetu međunarodno pravo u ovom slučaju prekršeno. Ali to su stvari koje su u svom trajanju u istoriji, a uvek se tako pokazalo, ograničenog dometa. Što bi naš narod rekao, možeš koliko hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš. I neće ovo večito moći da bude ovako. Mi znamo koja je naša pozicija, mi od te pozicije ne odustajemo, niti odstupamo. I moramo da ostanemo lojalni njoj, jer smo tako lojalni samima sebi. I samo takva pozicija nas štiti u budućnosti. A svako misli o svom obrazu, ono što sam apsolutno uveren, svi oni koji su sada prekršili međunarodno pravo i osnivačke akte i statut Saveta Evrope, jednog dana će se zbog toga crveneti i praviti se kao da to nikada nije bilo i nikada se nije desilo.

06:32 ONI KOJI SU GLASALI ZA PRIJEM KOSOVA JEDNOG DANA ĆE CRVENETI Selaković: Dobro upamtiti one koji su tog dana BILI UZ SRBIJU

I osvrnila bih se samo i na unutrašnju politiku. Za nekih desetak dana trebalo bi da bude poznat sastav nove vlade. U medijima je počelo već da se spekuliše o potencijalnim ministrima, to jest imenima potencijalnih ministara i negde se tu našlo i vaše ime. Da li je bilo nekih konsultacija i šta ćemo ustvari saznati kroz nekoliko dana?

- Mislim da je juče, prekjuče mandatar za sastav nove vlade i uveren sam budući predsednik vlade Miloš Vučević govorio na tu temu. Ja ne želim da se bavim nikakvim medijskim spekulacijama. Svako od nas očekuje da vidi kakav će biti sastav buduće vlade i uveren sam, a znajući i lično gospodina Vučevića, poznajući predsednika Vučića, uveren sam da će Srbija dobiti dobar tim koji će u narednom periodu, naredne četiri godine voditi politiku koja će imati za svoja načela i osnovna polazišta zaštitu državnih i nacionalnih interesa, ali i skoku u budućnost i dalju politiku ekspanzivnog, mogu da kažem, ekonomskog i opšteg društvenog razvoja naše zemlje i zaštite naših državnih i nacionalnih interes u međunarodnoj areni, ako budem deo toga tima, meni će biti čast da sarađujem i sa tada, uveren sam, premijerom Vučevićem, predsednikom Vučićem i svim kolegama. Ako ne budem deo toga tima, pa znate šta, bio sam toliko puta u vladi, na ministarskoj poziciji i to je za mene bila izuzetna čast. U tom periodu sam dao sve od sebe i radio najbolje što sam mogao. Uveren sam da nas nisam kao državu obrukao kada sam bio u prilici da je predstavljam, a ono što su konkretni rezultati i dela, to ostaje iza svih nas. U svakom slučaju, uveren sam da tu nije bilo stvari kojih mogu da se stidim.

Kurir.rs

