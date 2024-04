PREDSEDNIK VUČIĆ O IZJAVAMA KONAKOVIĆA: Misle da imaju moralno pravo da nam drže pridike

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je zajednički princip i zajednički imenitelj za sve one koji bi da rade protiv Srbije to što misle da imaju moralno pravo da joj uvek drže pridike, a ni sami ne znaju na osnovu čega.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kako komentarišete moralne pridike ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića i pojedinih ljudi iz Bosne i Hercegovine na račun Srba i jučerašnjeg skupa u Banjaluci.

- Imaju moralne pridike, a kada govore nešto najpokvarenije što sam video, kažu nije ti juče bilo mnogo ljudi na nekom mitingu. Kažu bilo je 100, 500 ljudi, ma kakvi hiljadu, dve ili tri. Pa kažu, to je zato što su im frižideri prazni. Pa znaju da se na mitingu ne puni se frižider. Stvarno!? A vi ste napunili frižidere sve ove godine - rekao je on.

Dodao je da podseća vlasti u Sarajevu da su imali 100 evra veću prosečnu platu pre 10 godina nego u Srbiji, a da danas imaju 150 evra manju platu.

- A jeste li to dobili svim svojim zalaganjima za rezolucije po Ujedinjenim nacijama, pa ste tako uspešni i prepuni vam frižideri. Neka drže moralne pridike kome hoće, baš me briga - naglasio je on uz opasku da se naslušao gluposti svih ovih godina.

Pitao je gde mu beše snajper i puška oko Sarajeva i gde su uhapšeni za linčovanje.

- Nemojte zaboraviti, ljudi su podnosili tužbe za genocid i protiv šefa države, susedne, pa su sami odustajali od toga i donosili presude u moju korist. Nema šta nisu radili - istakao je on.