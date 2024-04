"PITANJE SREBRENICE POKRENUTO NA 29. GODIŠNJICU" Predsednik Vučić: Suprotstavićemo se u UN onoliko koliko možemo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa pomoćnikom sekretara Biroa za evropske i evroazijske poslove Stejt departmenta Džejmsom O'Brajanom.

Rekao je da su govorili dugo o Srebrenici i da zna šta to znači i koliko će da promeni stvari u regionu.

- Govorili smo dugo o Srebrenici, znam šta to znači i koliko će da promeni stvari u regionu. To pitanje je izmešteno iz Saveta bezbednosti, ne zaboravite da je pitanje pokrenuto na 29. godišnjicu, i nije naravno to upereno protiv Srba, već onako. Mi Srbi nismo to tako razumeli i suprotstavićemo se. Važno je da kažem da sam lično srećan što sam mogao da razgovaram sa gospodinom O'Brajanom. Ono što je moja obaveza i kada budemo izgubili u SE, kada se i to bude desilo mi ćemo morati da dignemo glavu i da se borimo za ekonomski napredak Srbije. Da se borimo za život naše dece i da idemo uzdignute glave. Da se ponosimo daljim ekonomskim napretkom. Naša ekonomska saradnja je izvrsna i verujem da će biti još bolja - rekao je predsednik.

- Kao politički veteran koji nema šta da izgubi, ja sve kažem u lice i ne krijem koliko nam teško pada sve što se dešava. Amerika kada podigne prste, dva prsta, ima 70 zemalja za sebe, mi smo sami, mi takvi sami suprotstavićemo im se po pitanju Rezolucije koliko god možemo, svom svojom snagom, to mogu da obećam - dodao je predsednik.