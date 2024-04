O'BRAJAN POSLE SASTANKA S VUČIĆEM: Međunarodna politika prema srpskoj zajednici počiva na osnivanju ZSO

Foto: screenshot Video Plus

Pomoćnik sekretara Biroa za evropske i evroazijske poslove Stejt departmenta Džejms O'Brajan izjavio je danas nakon sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da međunarodna politika, a tako i SAD, prema srpskoj zajednici na Kosovu počiva na osnivanju Zajednice srpskih opština.

On je rekao da je imao dobar sastanak, i da je to deo programa u okviru kojeg će se videti i sa drugim predstavnicima srpskog društva, uključujući i patrijarha.

„Jedna od tema mog razgovora sa predsednikom je upravao kako uspeva da razgovara sa svim različitim predstvanicima SAD koji dolaze. Razgovor smo počeli o predstojećem putu predsednika na sednicu Generalne skupštine UN“, preneo je on.

foto: screenshot Video Plus

O'Brajan je rekao da je Kosovo obećalo da će sprovesti obavezu osnivanja ZSO.

„To je od ključnog značaja kako bi Srbi na Kosovu mogli da shvate kakav će im biti život. Ako postoji zabrinutost da međunarodna zajednica ne pomaže, nadam se da ćemo učiniti sve da ispunimo obećanje dato sebi i drugima. Očekujem da će to biti tema u Njujorku. Međunarodna politika prema srpskoj zajednici počiva na osnivanju ZSO“, objasnio je on.

O'Brajan je u vezi glasanja na Generalnoj skupštini UN u vezi rezolucije o genocidu, rekao da je u SAD bilo mnogo razgovora o sopstvenoj istoriji, ali i istoriji drugih, posebno o Srebrenici.

„Bio sam mlad advokat i radio sam na istraživanju genocida. Bio sam među onima koji su istraživali ubistva u Srebrenici. To je krivično delo, zločin, i mnogi počinioci su bili u istražnom postupku, tome služi istražni proces. Čega se sećam je da su snage RS i Vlade Srbije garantovale bezbednost tokom istrage. Sa nama su išli zvaničnici Srbije, i tada su predstavnici bili sa nama dok smo tražili istinu. To je ono što radimo i danas. Moramo da se suočimo sa istinom. Bili smo tada partneri i moramo ostati partneri“, podvukao je on.

O'Brajan je naglasio da je glavna tema razgovora bila kako da SAD i Srbija budu i ostanu partneri.

„O mnogim temama smo danas pričali i o regionu, i globalnoj situaciji, gde je vlada Srbije partner SAD. Poebno je bitno da donesemo četiri slobode na kojima počiva EU. Američka vlada je ohrabrena izjavama predstavnika EU da se nastave razgovori o pristupanju, ali i drugim aktivnostima. Predsednik Vučić je zagovornik toga. Želimo da nastavimo da granice igraju što manju ulogu i da nastavimo da budemo dobri partneri kakvi su SAD i Srbija bili godinama“, zaključio je on.

Kurir.rs/Kosovo onlajn