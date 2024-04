"NE POSTOJI PRAVILO KOJE NISU PREKRŠILI" Ana Brnabić o Rezoluciji o Srebrenici: Biće posledica po Srbiju, ali mnogo većih po svet

Predsednica Narodne skuoštine Srbije Ana Brnabić govorila je danas na konferenciji za medije o Rezoluciji u Srebrenici i istakla da ne postoji pravilo koje nije prekršeno.

- Što se tiče Rezolucije o genocidu, posledice po Srbiji biće, mnogo više i veće posledice biće po svet, po UN, po međunarodne odnose, u kratkom roku, srednjem a svakako u dugom roku. Ne postoji pravilo koje nisu prekršili da dođu do ove rezolucije o Srebrenici. Zaobišli su SB, BiH je tretirana kao zemlja koja može da ugrozi mir i stabilnost zbog čega i postoji visoki predstavnik. Sva pitanja koja se tiču BiH moraju da idu na SB. Ako ćete to da prekršite u redu, veliki ste i silni. Veličina vaša se kruni jer nemate obzir prema procedurama, sve više zemalja su frustirane, ne žele da ih tretiraju kao žemlje drugog reda i onda se menja svetski poredak. Taj presedan koji prave će i drugi koristiti. Ako to sebi dozvoljava Nemačka, Velika Britanija, što to sebi ne bi i drugi dozvolili.

Imali ste samo dva puta temu genocidu, i oba puta je usvojena konsenzusom, ističe ona.

- Imaćete prvi put, ukoliko se to nađe na dnevnom redu, po prvi put ćete imati tako ozbiljnu temu kao što je genocid, a da će biti preglasavanja. Jako opasno za same UN, kada imate preglasavanja o tako važnim pitanjima onda ne postoji više dogovor, a kada to ne postoji onda su ti veliki, silni uspeli da pokažu da mir i stabilnost njima nisu naročito važni već da proguraju svoju agendu po svaku cenu.