I ZVANIČNI RAZLAZ OD ĐILASA! Pet članica bivše Srbije protiv nasilja pravi koaliciju i smišljaju NOVO IME! Grbović najavio korake

Članice dosadašnje koalicije "Srbija protiv nasilja", koje su glasale na sastanku u petak za predlog da se izađe na izbore, zajedno će nastupiti na predstojećim beogradskim i lokalnim izborima 2. juna, napraviće novu koaliciju i smisliti novo ime, najavio je lider PSG Pavle Grbović.

Kako je najavio za portal Nova.rs, u toku nedelje bi trebalo da postignu dogovor o koandidatima i nosiocima svih lista. Oni će sutra doći na sednicu Skuptine Srbije koju je zakazala Ana Brabić i glasati za izmenu Zakona o lokalnim izboima.

Za izlazak na izbore glasali su Narodni pokret Srbije, Zeleno-levi front, Demokratska stranka, Ekološki ustanak, Novo lice Srbije i Pokret slobodnih građana. Kako kažu iz ove grupacije, ove partije će biti na jednoj listi na narednim izborima, što je potvrdio Grbović.

On je rekao da će većinski deo koalicije koji je odlučio da učestvuje na svim izborima nastupati pod novim imenom, a da će to javnosti biti predstavljeno u ponedeljak.

- Smatram da ne bi bilo fer da se koristi brend "Srbija protiv nasilja" koji je izgrađen još tokom naše zajedničke borbe u maju prošle godine, jer ukoliko nisu prisutne dve ili tri organizacije onda to više nije to. Tokom sledeće nedelje očekujemo i dogovor o kandidatima, nosiocima lista na gradskim i opštinskim izborima i svim ostalim detaljima“ - rekao je on.

Kazao je i da o tome nije ranije razgovarano jer je, kako je rekao, "željeni scenario bio drugačiji i zato što je i dalje postojala nada da će koalicija nastupati jedinstvo."

- Pokret slobodnih građana je, kao i većinski deo koalicije, odluku o učešću na izborima doneo smatrajući da bi bilo pogrešno i štetno bojkotovati lokalne izbore imajući u vidu da su poslednji lokalni izbori u tim mestima na kojima je kompletna opozicija učestvovala odžani 2016. godine, a da bi naredni bili tek 2028 - kazao je lider PSG.

Demokratska stranka, kako je najavio Zoran Lutovac, trebalo bi na večerašnjem sastanku da donese odluku o učešću na izborima.