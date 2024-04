GRAĐANI BEOGRADA I 88 DRUGIH OPŠTINA I GRADOVA IZLAZE NA BIRALIŠTA 2. JUNA! Pet partija SPN pravi koaliciju bez Đilasa

Poslanici Skupštine Srbije danas će na sednici praktično početi proces ispunjavanja zakonskih uslova da se lokalni izbori u 88 gradova i opština zakažu za isti dan, 2. jun, za kad su već zakazani novi beogradski izbori. Predlog izmena i dopuna Zakona o lokalnim izborima trebalo bi da dobije podršku vladajuće koalicije, ali i dela koalicije "Srbija protiv nasilja", s obzirom na to se ovaj blok podelio na one koji hoće da izađu na izbore i na one koji su za bojkot.

Nova lista

Razlaz od petka veče, kada na zajedničkom sastanku "Srbije protiv nasilja" nije ispoštovana volja većine da se ide na izbore, juče je dobio novi oblik, jer je pet članica ove koalicije najavilo da će formirati novu izbornu listu i sa njom izaći pred birače 2. juna. Ovu izbornu listu, čiji naziv će saopštiti danas, činiće Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića, Zeleno-levi front Radomira Lazovića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute, Novo lice Srbije Miloša Parandilovića i Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića. Kako je najavljeno, njihovi poslanici će danas doći na skupštinsku sednicu i glasati za izmene Zakona o lokalnim izborima.

foto: BETA/Amir Hamzagić, Petar Aleksić, EPA/Andrej Cukić, Beta/Milan Ilić

O sledećim koracima novog opozicionog bloka govorio je Grbović.

- Smatram da ne bi bilo fer da se koristi brend "Srbija protiv nasilja", koji je izgrađen još tokom naše zajedničke borbe u maju prošle godine, jer ukoliko nisu prisutne dve ili tri organizacije onda to više nije to. Tokom sledeće nedelje očekujemo i dogovor o kandidatima, nosiocima lista na gradskim i opštinskim izborima i svim ostalim detaljima - izjavio je on za Novu S.

Inače, protiv izlaska na izbore glasale su četiri članice koalicije - SSP, DS, Srce i Zajedno, ali je lider DS Zoran Lutovac najavio da će ta stranka doneti odluku o narednim koracima. Gradski odbor Novog DSS juče je jednoglasno odlučio da ne učestvuje na izborima 2. juna, čime je samo potvrđeno da će i ova stranka biti u bojkotu.

Da podsetimo, šira koalicija koju predvodi SNS "Beograd - sutra", već je predala izbornu listu, a na izbore bi, kako su ranije najviljivali, trebalo da izađu i Branimir Nestorović sa svojom grupacijom, te Narodna stranka koja će, kako je kazao lider te partije Vladimir Gajić, najverovatnije imati novi savez.

Loše izabrali

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže za Kurir da će ova podela sasvim sigurno da izazove i određene političke posledice, a u najvećoj meri one će se osetiti na izbornom rezultatu. On smatra da je opozicija izabrala najlošije od tri rešenja. Kako objašnjava, najbolje za nju bi bio zajednički izlazak na izbore, drugo najbolje rešenje bi bilo da su svi bojkotovali, a dogodilo se ono treće koje u praksi može da rezultira najgorim scenarijem, a to je da bude i slab bojkot i relativno slab izborni rezultat.

foto: Kurir

- Vrlo je verovatno da će ova podela ostaviti određene posledice i na ukupne izborne rezultate u svim lokalnim samoupravama dajući nešto više šansi SNS za bolji izborni rezultat nego što se činilo pre nekoliko nedelja. Ključni ustupak SNS je zapravo napravila raspisivanjem beogradskih izbora. Spajanje ovih izbora sa lokalnim suštinski neće oslabiti njihovu poziciju. SNS je iz ovih pregovora više profitirala nego što je izgubila. Oni nisu pokazali slabost, a naprotiv pokazali su otvorenost, konstruktivnost i spremnost da izađu u susret opoziciji. Sada SNS može da vodi kampanju bez osećaja neke vrste pritiska ili bez osjećaja da ih neko percipira kao slabe. I naravno, podela u koaliciji Srbija protiv nasilja je naprednjacima svakako podigla šanse na gore - smatra Klačar.

Govoreći o smislu bojkota, naš sagovrnik kaže da će prva reakcija javnosti na novu situaciju u opoziciji biti dezorijentisanost i zbunjenost.

- Faktički će se iz jednog bloka stvoriti dva koja će u praksi morati da deluju u kontrasmerovima. Prosto ona grupa koja ide na izbore će morati da vodi jaku kampanju i da motiviše birače da izađu na birališta. A druge političke stranke koje su za bojkot će morati da objašnjavaju biračima da su ovi izbori besmisleni. Čini se neminovnim da će to uticati na izlaznost, ali treba tu staviti jedan znak pitanja, jer mi ipak ne znamo kako će kampanja izgledati. Moguće je da će se kampanja voditi na drugačijim osnovama nego što je to bio slučaj u decembru - ocenjuje Klačar.

Gde se sve glasa na lokalu 88 gradova i opština bira novu vlast Lokalni izbori 2. juna biće održani u 88 gradova i opština, među kojima su i ukupno 23 gradske opštine u Beogradu (17), Nišu i Požarevcu. Uz beogradske izbore, biraće se nova vlast i u gradovima Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Subotici, Čačku, Užicu, Valjevu, Kikindi, Somboru, Jagodini, Sremskoj Mitrovici, Vršcu i Pančevu. Među opštinama u kojima se izlazi na birališta su Bačka Topola, Mali Iđoš, Žitište, Nova Crnja, Novi Bečej, Ada, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta, Čoka, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo, Plandište, Apatin, Odžaci, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Vrbas, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Stara Pazova, Šid, Svilajnac, Boljevac, Arilje, Nova Varoš, Sjenica, Čajetina, Gornji Milanovac, Ivanjica, Vrnjačka Banja, Raška, Tutin, Aleksinac, Svrljig, Bosilegrad, Bujanovac i Surdulica.