PREDSEDNIK VUČIĆ NA SEDNICI SAVETA BEZBEDNOSTI UN UKAZAO NA TEŠKU SITUACIJU NA KiM! Jovanović: Nije se dao uhvatiti u zamku

Diplomata i nekadašnji ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ocenio je da je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti UN argumentovano ukazao na tešku situaciju na KiM i etničko čišćenje Srba koje ne samo da se nastavlja, već se i ubrzava često neprihvatljivim i drastičnim izazivačkim potezima kao što je, na primer, ukidanje dinara, razmeštanje policijskih snaga gde to nije dozvoljeno i slično.

Jovanović za Kosovo onlajn kaže da je predsednikov govor impresivan, istovremeno sistematski, sadašnji i dalekovid te da je praktično oslikao sadašnju situaciju koja je krajnje nepovoljna za srpsku i druge manjinske zajednice na KiM.

Ujedno, kaže Jovanović, predsednik je pozvao sve odgovorne, uključujući Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti i osvrnuo se na izlaganje britanskog i američkog ambasadora zbog njihove nepotpunosti i nedovoljne tačnosti.

Jovanović ukazuje da je predsednik Vučić istakao i da Izveštaj UNMIK-a nije potpun i sasvim adekvatan stanju stvari na terenu koje su, kako dodaje, mnogo složnije i koje iziskuju mnogo veći stepen zabrinutosti nego što se to vidi i oseća u samom izveštaju.

Istovremeno, kako dodaje, Vučić je opet naglasio spremnost Srbije da i dalje bude pouzdan partner u očuvanju mira i bezbednosti i prevazilaženja problema na KiM dijalogom, kao i da je ukazao na potrebu jačanja UNMIK-a, kako u pogledu nadležnosti, tako i u pogledu osoblja.

- UNMIK još nije odgovorio dosadašnjim očekivanjima, praktično je prepustio Albancima u Prištini da oni sami sprovode svoje ciljeve bez nekog ozbiljnijeg uznemiravanja od strane UNMIK-a, kao i što UNMIK nije dovoljno sarađivao sa KFOR-om u očuvanju suštine odluka koje proizilaze iz Rezolucije 1244. Ovaj govor je pisan i za sadašnji trenutak i za buduće istoričare jer je sabrao, veoma sistematski i kompleksno sve elemente bazirane na činjenicama koje su neophodne za sticanje potpune slike na Kosovu i Metohiji u ovom periodu koji se pokriva, a i u dužem periodu koji mu prethodi - kazao je Jovanović.

foto: Kosovo online printscreen

Kako primećuje, interesantno je da je sastanak u Savetu bezbednosti imao i polemičke momente u kojima je predsednik Vučić promptno i argumentovano odreagovao na, kako kaže, izazivačke i neprincipijelne reči Vjose Osmani koja je razgovor u vezi sa stanjem na KiM pokušala da prevede na neke slučajeve iz prošlosti i da umanji argumentaciju koju je predsednik iznosio, kao i da skrene pažnju SB sa glavnog na sporedno.

- Predsednik se nije dao uhvatiti u tu zamku, pa je promptno odgovorio i vrato na pravu stazu, a to je staza odgovornosti SB i odgovornosti prištinskih lokalnih vlasti za ogroman broj propusta i zločinačkih nastojanja da se etničko čišćenje srpske zajednice ne samo nastavi, već i ubrza često neprihvatljivim, drastičnim izazivačkim potezima kao što je ukidanje dinara, razmeštanje policijskih snaga tamo gde to nije dozvoljeno - naveo je Jovanović.

Govor predsednika Vučića, kako dodaje, koji je pisan i za sadašnjost i budućnost bio je potreban jer je predstavio jedan pogled na stanje na KiM koji može biti značajan s obzirom na neizvesnost razvoja ukupne situacije u svetu, pa i u regionu.

- Privučena je pažnja svih koji to žele da čuju i sagledaju na kompleksnost i ozbiljnost situacije i na izbegavanje tih međunarodnih organa zaduženih za održavanje reda i mira tamo da se suočavaju sa svim realnim problemima, poteškoćama i kršenjima od strane prištinskih vlasti. Predsednik je govorom ostavio drugima dragoceni materijal za razmišljanje o situaciji u južnoj pokrajini i na moguće posledice koje ta situacija može da ima na ukupno stanje u regionu ukoliko se ono ne bude prevazilazilo već dogovorenim odlukama kao što je ZSO i okončavanjem te izrazito antisrpske ne samo politike, već i histerije koja se iz Prištine vodi prema pripadnicima srpske zajednice na KiM - naglašava Jovanović.

Komentarišući to što je Vjosa Osmani na sednicu dovela žene za koje je rekla da su preživele zločine srpskih snaga, kao i da su njene savetnice, Jovanović ukazuje da to nije praksa.

- To je neka vrsta slobodnog interpretiranja prava nekoga ko je pozvan da iznese svoje mišljenje bilo da je član UN ili ne da to pravo koristi po svom tumačenju, a ta mera tolerancije za njih je potvrda izrazito proalbanskog stava zapadnih članica SB koje sve čine ako treba i uz pomoć teatra i nekih scena da se skrene razgovor sa glavnog problema - a to je etničko čišćenje Srba i nepoštoivanje Rezolucije 1244 i prethodnih dogovora u Briselskom dijalogu na te sporedne stvari u prošlosti koje su se mogle, ali ne mora da znači da su se dogodile, odnosno koje mogu biti i izmišljene ili domišljenje kao što je to slučaj kada se ponovo vraćaju stvari iz prošlosti na razgovore u sadašnjost - ocenio je Jovanović.

Kada je reč o uticaju govora predsednika Vučića, Jovanović kaže da kao i ranije, prijatelji i sponzori kosovske nezavisnosti učiniće sve da ograniče mogući uticaj govora na šire javno mnjenje i da svojim kontraakcijama i postupcima i dalje usmeravaju stanja na KiM kao svršenu činjenicu.

- Za njih je Kosovo politički završena stvar, to je nezavisnost i Srbija ima samo da tu nezavisnost prihvati i to u što kraćem i bržem roku, čemu služe i razni dogovori na koje se pozivaju kao što je Ohridski. Međutim, previđaju jednu stvar, a to je da nacionalne manjine nemaju pravo na samoopredeljenje, a onda ni na državu, pa da bez saglasnosti matične države Srbije za njihov samovoljni izlazak napravljen uz pomoć NATO agresije ništa ne može da se konačno realizuje - kaže Jovanović.

Prema njegovim rečima, problem za zapadne zemlje je kako da Srbiju privole primamljivim ponudama, poput članstva u EU, bez Kosova, ali i planovima i obećanjima o velikim investicijama ne bi li ona zaboravila na Kosovo.

Problem je u tome što, kako ističe, to Srbija odlučno neće da uradi.

- Oni će morati zbog toga pre ili kasnije ipak da se vrate na problem Kosova, a to je da problem Kosova ne može da bude rešen samooproglašavanjem, već da mora da bude rešavan u okviru pravila međunarodnog prava, a to je u okviru Srbije kao što Rezolucija 1244 kaže - kaže.

Navodeći da Rezoluciju 1244 smatraju prevaziđenom, Jovanović ističe da im je sada problem samo kako da Srbiju dovedu da se i ona sa tim saglasi.

- To je jedini njihov problem, bitka i interes, a ako ne mogu sami, trude se da to učine pomoću prištinskih vlasti kojima daju odrešene ruke da sprovode sve mere za obeshrabrivanje Srba da ostanu na KiM. To je koncept etničkog čišćenja koji bi, prema njima, u stvarnosti trebalo da bude ubrzan jer razmišljaju ako nema Srba na Kosovu, onda nema ni problema - naglašava.

Međutim, kako primećuje, to uopšte nije u skladu ni sa međunarodnim pravom, ni sa činjenicom i politikom Srbije i Saveta bezbednosti.

- To je problem koji ne znaju kako da reše, ali jednog dana će morati da stvari vrate u okvire Rezolucije 1244, a da se problem Kosova sa Srbijom rešava u Srbiji, a ne van Srbije - zaključio je Jovanović.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.

Bonus video:

01:38 Predsednik Vučić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija