KO ZAMENJUJE ĐILASA? Opozicioni raskol menja političku scenu i otvara konkurs za novog lidera!

Zvaničan kraj koalicije Srbija protiv nasilja označio je početak dve suprotstavljene kampanje. Onu za bojkot će voditi Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa i Novi DSS Miloša Jovanović, potpomognuti Zdravkom Ponošem, a naspram njih, u kampanji za izlazak na izbore, biće njihovi dojučerašnji saborci Miroslav Aleksić (Narodni pokret Srbije), Zoran Lutovac (Demokratska stranka), Pavle Grbović (Pokret slobodnih građana), Radomir Lazović (Zeleno-levi front) i ostali koji su formirali novu koaliciju koja na izbore izlazi pod sloganom "Biram borbu".

Prilika

Ovakav rasplet doneo je novu dimenziju beogradskih i lokalnih izbora 2. juna, jer bi oni za opoziciju mogli lako postati i unutrašnja borba za odnošenje prevage u odnosima moći među njenim liderima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže za Kurir da sve ovo što se u poslednjim danima desilo znači da ćemo imati drugačiju političku scenu posle ovih izbora, odnosno da će se dati prilika nekim novim akterima da igraju na značajno ozbiljnijem terenu.

foto: Zorana Jevtić

- Mislim na ljude koji će odlučiti da izađu na izbore. Ako iole budu uspešni na ovim izborima, to bi značilo da je bojkot neuspešan, i njima bi to otvorilo mogućnost da postanu veoma važni, ako ne i ključni igrači opozicije u budućnosti, koji mogu u jednom dugoročnom pogledu da grade svoju infrastrukturu i da se nameću kao alternativa vlasti. Očigledno je bilo razmimoilaženja unutar te koalicije i ovo je sada prilika da zapravo te stranke počnu da funkcionišu na mnogo čistijim osnovama. To će biti prilika za profilisanje onih aktera koji možda mogu da se nametnu u ozbiljnu političku alternativu za one najvažnije izbore koji nas čekaju verovatno 2027. godine, dakle predsedničke i parlamentarne - objašnjava naš sagovornik.

Na pitanje da li bi Đilas posle izbora mogao da pređe iz prvog u drugi red opozicionih lidera, Klačar kaže da postoji realna mogućnost da više ne bude jedini koji se pita.

- Ipak bi bilo iznenađenje da deo koalicije koji izlazi na izbore napravi tako dobar rezultat koji bi u potpunosti anulirao sve ono što je dosad uradio Đilas. Male su šanse da Đilas može stati u drugi red, ali svakako može da se desi scenario da Đilas više ne bude jedina adresa u opoziciji koja odlučuje - naglašava on.

Veliki zalogaj

Predrag Lacmanović ocenjuje za Kurir da su promene odnosa moći unutar opozicije moguće, ali i ograničene, jer se ipak radi o beogradskim i lokalnim izborima.

foto: Kurir televizija

- Nesumnjivo je da je Đilas verovatno najveća figura opozicije. I on ima svoje argumente, a s Milošem Jovanovićem uz sebe obezbedio je dobru pozicioniranost. S druge strane, tu je Miroslav Aleksić, koji negde odskače po rejtingu. Da li je ovo konačna podela, zavisiće od toga koliko će ona doneti razdora. Treba imati u vidu da su parlamentarne stranke uvek najvidljivije, to nosi najveću vrednost u političkoj borbi, jer tu može najviše da se profitira u tom smislu. Naravno, Beograd je veliki zalogaj i sada je postao još veći, jer mislim da ovaj deo opozicije koji izlazi na izbore neće uspeti da pobedi iz prostog razloga što ćemo imati dve kampanje - za bojkot i za izlazak na izbore. Ta okolnost otežava već fragmentiranoj opoziciji da napravi neki bolji rezultat. Posle izbora će se videti koliko je uspela koja kampanja i samim tim će se videti, barem kratkoročno, kako će se nadalje formirati te partije, koji pravac će zauzeti - kaže Lacmanović.

Kratka istorija političkih druženja Treći propali projekat Dragana Đilasa foto: Dado Đilas Srbija protiv nasilja treći je propali politički projekat Dragana Đilasa u poslednjih nekoliko godina. Opoziciono ukrupnjavanje pod vođstvom Đilasa počelo je 2018. formiranjem Saveza za Srbiju, koji je okupio DS Zorana Lutovca, Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića, nekadašnju Levicu Srbije Borka Stefanovića, Narodnu stranku pod liderstvom Vuka Jeremića, pa čak i Dveri Boška Obradovića. Ovu koaliciju, raspuštenu 2020. godine, zamenila je Udružena opozicija Srbije, koja je Đilasu poslužila za bojkot izbora te godine, te nije potrajala ni godinu dana. Još kraćeg daha trajao je i poslednji savez - Srbija protiv nasilja, koji je formiran oktobra prošle godine.

foto: Kurir

SAZNAJTE NAJNOVIJE VESTI IZ SVETA BIZNISA! DANAS uz Kurir dobijate BIZNIS DODATAK!

foto: Kurir

Uz dnevne novine Kurir očekuje vas specijalni poklon – BIZNIS DODATAK!

Saznajte sve najnovije informacije iz oblasti ekonomije, preduzetništva, ličnih finansija, tehnologije, nekretnina i berze u našem najnovijem dodatku Biznis.

U ovom izdanju pripremili smo za vas inspirativne intervjue sa uspešnim preduzetnicima i direktorima, kao i brojne druge aktuelne i zanimljive teme iz sveta biznisa. Budite u toku i pridružite se čitanju Kurira kako biste ostali informisani i inspirisani za nove poslovne poduhvate.

Čitajte Kurir!

Kurir.rs