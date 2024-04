SRBIJU U UJEDINJENIM NACIJAMA ČUO CEO SVET! Analitičari: Vučić ukazao na tešku poziciju srpskog naroda na KiM

Govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je održao prekjuče na najbolji mogući način je čitavom svetu argumentovano i dostojanstveno ukazao na tešku poziciju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i činjenicu da ni Priština ali ni međunarodna zajednica godinama ne ispunjavaju svoje obaveze, ocena je sagovornika Kurira.

Naime, predsednik je na sednici SB UN posvećenoj stanju na Kosovu i Metohiji istakao, između ostalog, da je prošlo 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma a da ZSO još nije formirana, da vlasti u Prištini stvaraju nepodnošljive uslove za život Srba i drugih nealbanaca i zatražio momentalno puštanje na slobodu svih političkih zatvorenika, te konstatovao da Srbija ostaje posvećena Povelji UN i dijalogu pod okriljem EU.

Pripremljen Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ocenjuje da su UN arena u kojoj imamo prostora za delovanje, pre svega imajući u vidu da nemamo razumevanje od strane zapadnih zemalja koje nas neprestano drže pod pritiscima, a da nas u UN čuje ceo svet.

- Ujedinjene nacije su mesto gde možemo izneti svoj stav i imamo i mogućnost i obavezu da to uradimo, a predsednik Vučić je to uradio na najbolji mogući način - argumentovano i dostojanstveno, ukazujuću na ključne propuste međunarodne zajednice, ali i tešku poziciju srpskog naroda i sistematski teror koji Srbi na Kosovu trpe s ciljem da se za njih stvore nemogući uslovi za život, te da se konstantno stvara temelj za etničko čišćenje. Na to je stavljen fokus, kao i da činjenicu da nisu ispunjene međunarodne obaveze, ne samo Prištine već i međunarodne zajednice koja je bila garant, pre svega EU - naveo je Graovac.

On ističe da je predsednik Srbije bio i te kako pripremljen, te imao odgovor na sve trikove koje je prištinska strana pokušala da iskoristi, poput pokušaja da lažnom pričom o desetinama hiljada silovanih žena u stvari zamagli suština sednice na kojoj je trebalo da se govori o svemu onome što nisu a trebali su da ispune.

- To je bio njihov mali trik, ali i na to smo, kako smo videli, imali odgovor. Jednostavno, UN su arena u kojoj imamo prostora za delovanje, te da, između ostalog, tu pred celim ponovimo da je Kosovo deo Srbije - konstatovao je Graovac.

Impresivan Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije SRJ, ocenio je da je Vučićev govor argumentovao ukazao na tešku situaciju na KiM i etničko čišćenje Srba koje ne samo da se nastavlja, već se i ubrzava. Naglasio je da je predsednikov govor impresivan.

- On je sistematski i praktično oslikao sadašnju situaciju koja je krajnje nepovoljna za srpsku i druge manjinske zajednice na Kosovu. Takođe, predsednik je pozvao sve odgovorne, uključujući UN i Savet bezbednosti - kazao je on.

Istakao je i da je Vučić ponovo naglasio spremnost Srbije da i dalje bude pouzdan partner u očuvanju mira i bezbednosti, kao i na potrebu jačanja Unmika.

- Interesantno je da je sastanak imao i polemičke momente u kojima je predsednik argumentovao odreagovao na izazivačke i neprincipijelne reči Osmanijeve koja je razgovor pokušala da prevede na neke slučajeve iz prošlosti i da umanji argumentaciju koju je predsednik iznosio. No, predsednik se nije dao uhvatiti u tu zamku, pa je promptno odgovorio i vratio na pravu stazu, a to je staza odgovornosti SB i odgovornosti prištinskih lokalnih vlasti za ogroman broj propusta i zločinačkih nastojanja da se etničko čišćenje srpske zajednice ubrza - naglasio je. Konstatovao je da je Vučićev govor pisan i za sadašnjost i budućnost, te da je bio potreban jer je, kako je istakao, predstavio jedan pogled na stanje na Kosovu koji može biti značajan s obzirom na neizvesnost razvoja ukupne situacije u svetu, pa i u regionu.

Jasan stav Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Zoran Jeremić kazao je da je na sednici SB UN o Kosovu, Srbija pokazala jasan stav da je za mirno rešavanje problema, dijalog i kompromis, ističući da nije uspela namera Prištine da vraćanjem u prošlost zaseni poruku zvaničnog Beograda. Napomenuo je da je veoma važno da Srbija i dalje insistira na aktualizovanju kosovske teme na svim nivoima, kako bi sprečila svoje neistomišljenike da zanemare njene interese.

- Upravo ova sednica, bez obzira što se radi o uobičajenoj redovnoj sednici, ukazuje na značaj koji Srbija posvećuje i temi, ali i dijalogu između Beograda i Prištine - konstatovao je on za Kosovo online.

Milovan Božinović SB UN je instrument svetskog mira koji je u krizi Nekadašnji ambasador Milovan Božinović ocenio je za Kurir da je na sednici SB UN sve urađeno i rečeno kako treba, te da je sve što je Vučić rekao bilo politički dobro ptipremljeno i zrelo. - No, ono što je taj sastanak takođe pokazao jeste da su UN generalno jedan instrument svetskog mira koji je u krizi i to se videlo i sada, da zbog podela u SB sve manje može da se očekuje od te institucije. Jer, toleriše se od strane određenih zemalja da sednice ne daju onaj rezultat koji su mogle da daju i da dovedu do nekog napretka, recimo u dijalogu Beograda i Prištine, već je sve uglavnom pripremljeno i režirano da rezultat praktično ne doprinese onome zbog čega je sve to sazvano - ocenio je on. Ukazao je i da se Osmani nije držala teme sednice, već da je samo vrtela mantre i pokušavala da održi svojevrsnu priredbu. - S druge strane, predsednik je Vučić je sve izneo politički dobro pripremljeno i zrelo - zaključio je on.

