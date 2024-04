"PERFORMANS VJOSE OSMANI JE SAMO UVOD U ONO ŠTA NAS ČEKA" Stručnjaci bez dileme: Od Zapada ne možemo očekivati ništa pozitivno!

Da dobar glumac može da izvede monodramu bilo kad i bilo gde dokazala je kosovska predstavnica Vjosa Osmani na Sednici Saveta bezbednosti UN.

Koristeći vreme da izrazi podršku ženama Srebrenice i nacrtu rezolicije o Srebrenici, Osmani je analizirala navodne ratne zločine na Kosovu počinjene pre 25 godina, optužujući vlast Aleksandra Vućića da vrši pritisak na Srbe i time onemogućava normalan život i slobodno kretanje svih građana Kosova.

foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti UN argumentovano je ukazao na tešku situaciju na KiM i etničko čišćenje Srba koje ne samo da se nastavlja, već se i ubrzava često neprihvatljivim i drastičnim izazivačkim potezima kao što je, na primer, ukidanje dinara, razmeštanje policijskih snaga gde to nije dozvoljeno i slično.

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku. Gosti "Usijanja" koji su analizirali pomenutu sednicu bili su Rajko Petrović , politikolog, Aleksandar Šešelj , potpredsednik SRS i, Centar za nacionalnu politiku.

Rajković je komentarisao zaključke sa sednice, kao i izjave predstavnice Kosova:

- Tačno je da do pomaka u dijalogu nije došlo, ali je pitanje ko je za to odgovoran. Smatram da na osnovu načina i manira koje su imali naš predsednik i predsednica tzv. Kosova, možemo zaključiti ko je krivac što je situacija takva. Predsednik Srbije je na argumentovan, ali pre svega dostojanstven način predstavio da je situacija prilično komplikovana, izložio pravo stanje na terenu, konkretne probleme itd. S druge strane, Osmani je iskoristila tu sednicu da napravi neku vrstu performansa kako bi napravila uvod u ono što nas tek čeka u samom Njujorku, a to je borba protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrnici. Mislim da smo iz jučerašnjeg obraćanja jedne i druge strane mogli da vidimo ko je glavni krivac zbog koga do pomaka nije došlo i zbog čega se uvek vraćamo bliže ili dalje u prošlost, iako je srpska strana pokazala da je spremna za kompromis i za vrstu suživota.

Đurić je pomenuo spisak napada koji su bili motivisani etničkim čišćenjem Srba, pa je diskutovao o govoru Vjose Osmani:

03:19 PERFORMANS VJOSE OSMANI JE SAMO UVOD U ONO ŠTA NAS ČEKA Stručnjaci bez dileme: Od Zapada ne možemo očekivati ništa pozitivno!

- Osmani je iskoristila svoje vreme da iskaže nešto što ni nema veze sa izveštajem UN, dok je predsednik Vučić ukazao na stanje srpskog naroda na Kosovu. Na sajtu kancelarije za Kosovo stoji spisak etnički motivisanih napada na Srbe, pa može da se vidi koliko puta se to dogodilo. Osmani je pokušala da nas vrati u devedesete, na nekakve zločine, a dovela je i ljude da to potvrde, a šta je sa Srbima koji su proterani 2004. godine, sa manstirima koji su spaljeni, šta sve se dešavalo, a i dalje se dešava i niti jednu reč nismo dobili o srpskom narodu i njihovim problemima, odnosno nikakvo konstruktivno rešenje od predstavnice koja tvrdi da je njen narod propatio.

Šešelj je komentarisao ulogu Srbije kada se poistovećuje sa Kosovom oko smanjivanja tenzija, iako nije imala uticaj na ukidanje dinara i ostalih napada na srpski narod:

- To licemerje koje možemo da vidimo u tom poistovećivanju Srbije i Kosova kada je u pitanju smirivanje tenzija, napetosti, da se utiče na obe strane i slično. To je nešto na šta smo mi navikli. Dakle, mi se ne iznenađujemo kada je neko bezobrazan i licemeran prema nama, ali to je nešto što je do nas. S druge strane, kada Evropljani, Amerikanci i ostali govore o problemu sa dinarom, kao rešenje pronalaze odlaganje. Njihovo rešenje je odlaganje. Kod njih ne postoji rešenje u kojem će se Srbi služiti dinarom na prostorima Kosova. Oni smatraju da je ono nezavisno, da imaju pravo da dovode odluke kakve oni hoće. To je rešavanje problema iz njihovog ugla, ko god očekuje nešto pozitivno od Zapada i predstavnika, veoma je naivan.

Kurir.rs

