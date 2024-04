SVI VIDE KOLIKO SE VUČIĆ BORI, GENERACIJE ĆE TO CENITI: Ana Brnabić o pritiscima na našu zemlju - OVO JE BORBA ZA SRBIJU

Predsednica Skupštine Ana Brnabić gostovala je u Jutarnjem programu televizije Pink, gde je pričala o pregovorima vlasti i opozicije.

Ona je prokomentarisala i objavu Aleksandra Jovanovića Ćute da se ispod Skupštine nalazi zlatna žila, i da će zdanje parlamenta biti izmešteno.

- Ja se nadam da je to neki sarkazam. Da šef jedne poslaničke grupe priča takve gluposti građanima, da ekskluzivno otkriva informacije građanima. Zamislite to čega to ide. Ali šta da radite - rekla je ona.

Ana Brnabić je, govoreći o pregovorima vladajuće većine i opozicije, kazala da je Srbija u konstantnim izborima od oktobra prošle godine.

- Prvi njihov zahtev je bio da idemo na vanredne parlamentarne izbore do kraja godine. Hteli su da iskoriste majske tragedije, i da na tom talasu emocija i nezadovoljstva uspeti da pobede. Predsednik Vučić je tada pokazao tolerantnost i prihvatio njihov zahtev - podseća ona.

Istakla je da smo mi u izbornom magnovenju još od tada, iako je situacija u svetu sve komplikovanija.

foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo ipak uspeli da napredujemo. To je potvrdio i ministar Siniša Mali, koji je bio u Vašingtonu. Direktorka MMF je rekla da je Srbija svetla tačka na evropskom kontinentu. Danas je izašao izveštaj sreće po kom se vidi da je Srbija najviše napredovala. I to pokazuje da smo mi uspeli, da postignemo sve što je obećano građanima - kaže predsednica Skupštine.

Ističe da nam je potrebna unutrašnja stabilnost, i da moramo formirati institucije i nastaviti da radimo.

- Zato je nama bilo važno da se održe izbori u Beogradu. Onda je predsednik Vučić, da bi postigli unutrašnju stabilnost, apelovao da pokažemo konstruktivnost i prihvatimo sve što možemo. Da imamo dijalog. I došli smo do toga i da svi izbori budu 2. juna, da ih završimo i idemo dalje. Oni su tražili taj datum - podseća ona.

Nacionalni je interes da jačamo stabilnost, i da i vlast i opozicija moraju pokazati poštovanje prema građanima.

- Ja moram da se zahvalim svima na korektnosti, zato što smo uspeli da uspostavimo dijalog u parlamentu. Ti sastanci su veoma teški i naporni, ali opet produktivni. Nismo tamo da se volimo, ali se poštujemo, i svako od nas predstavlja određeni broj građana Srbije. I da pokažemo da smo ozbiljni i odrasli ljudi - dodala je predsednica Skupštine.

Pred nama su teški dani, i na prvom mestu nam mora biti Srbija, kaže ona.

Govoreći o izjavama Dragana Đilasa, da predsednika Vučića čeka "strašna godišnjica - 3. maj", Ana Brnabić je rekla sledeće:

- Sramota, sramota, sramota. To sam i juče rekla. On pokazuje da je njihova agenda što gore po Srbiju, to gore po opoziciju. Pozivam sve iz opozicije da se ograde od toga i osude. Zato što onda pokazuju da se slažu sa time. Ne nameće se Vučiću članstvo Kosova u SE, već Srbiji. To će biti presedan koji otvara pandorinu kutiju. Nasilje u UN, nametanje rezolucije o genocidu u Srebrenici, to se ne dešava Aleksandru Vučiću, već Srbiji i srpskom narodu - istakla je predsednica Skupštine.

Svi vide koliko se Vučić bori, i to će ceniti generacije, istakla je Ana Brnabić.

- To je rekao i Džejmsu O Brajenu. Malena Srbija će vam se suprotstaviti, i neće to raditi ni tajno ni skriveno, već jasno, javno i podignute glave. I apelovaćemo na sve slobodarske zemlje da nam se u ovome priključe. Rezoluciju nameću suprotno svim pravilima, Dejtonskom sporazumu i mimo Predsedništva BiH. Mi ćemo vam se suprotstaviti. I misle da će to štetiti Aleksandru Vučiću ako to nasilno proguraju? Ne, svi će Vučića ceniti još više, i u zemlji i u svetu - istakla je ona.

foto: TV Pink Printscreen

Predsednica Skupštine dodaje da likovanje dela opozicije pokazuje da ih ne zanima ni pravda ni istina, već samo njihovi lični interesi.

- U ovakvim situacijama, da vi imate novinare koji nešto spočitavaju Vučiću... Znate li vi koliko treba energije i emotivne snage, koliko ste pod tremom. I to na onako ogavnoj i nefer sednici. I onako je branio interese Srbije, pod onako podlim pokušajima da se unizi Srbija. Vidite da kada se pobunio da nije bilo dogovoreno, i kada je predsedavajuća izgubila živce i počela da lupa o sto. Vidite da se njena zamenica posle grli sa Vjosom Osmani, i vidite da je sve to bilo namešteno - rekla je Ana Brnabić.

Govoreći o Jeleni Milošević iz Stranke slobode i pravde i njenom nastupu u SE, predsednica Skupštine kaže da kada se borite za Srbiju, ne sme biti političkih razlika.

- Neprofesionalno je to što rade pojedini novinari, to se prosto ne radi. Ni u jednoj zemlji se to ne radi. Njima Šolak kaže: "Što gore po Srbiju, to bolje po mene. Možda se ovi moji dokopaju vlasti, pa ću ja opet da kradem". Nego mi je žao novinara koji to moraju da rade, kada se naši predstavnici bore za pravdu, istinu i pravo - rekla je ona.

Predsednica Skupštine kaže da su izjave Ponoša da je Vučić "prevaspitan" u SB UN veoma jadne.

- Oni su rezolucijom EP tražili više nego što je Austrougarska tražila 1914. godine, pa smo ušli u rat. Beč je tražio da njihovo tužilaštvo učestvuje sa nama u istrazi, pa je Pašić odbio. A ne ovo da mi u sopstvenoj zemlji nemamo nikakve ingerencije, nego da dođu stranci pa ispituju građane, suspenduju zakone i parlament. To niko ne može da pozdravi, zato oni ne izlaze na izbore. Njihova politika je što gore, to bolje - kaže Ana Brnabić.

Ovo je borba za Srbiju, i zato će biti mnogo zemalja koje će biti uzdržane u UN.

- To što se nameće je suprotno međunarodnom pravu i poveljama UN. Šta hoćete da mi kažete da Efraim Zurof srbuje - zapitala je na kraju gostovanja predsednica Skupštine.

