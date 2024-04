U OVIM DELOVIMA SRBIJE DANAS MOGUĆA POJAVA SUPERĆELIJA! Oluje se očekuju već od 13 sati, u Beogradu pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, mestimično sa kišom, a tokom drugog dela dana moguće je i nevreme u nekim delovima Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u postepenom skretanju na severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od šest do 10, a najviša od 14 na severozapadu do 21 stepena na jugoistoku Srbije.

U Beogradu u toku dana promenljivo oblačno, a od sredine dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od sedam do devet, a najviša oko 17 stepeni.

Zbog vremenskih nepogoda, na snazi je danas žuti meteo alarm i to u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju, i na teritoriji zapadne Srbije.

Hailz Srbija: Pojava superćelija od 13 sati

Hailz Srbija, meteorološki sistem, objavio je grafički prikaz delova Srbije gde je najizvesniji razvoj oluje tokom popodneva. Crvenom linijom obeležili su sektor sa najizvesnijom pojavom superćelija u terminu između 13 i 18 sati danas popodne. Dok je narandžasta - suva linija (područje inicijacije oluja).

"Severni delovi Mačvanskog, Kolubarskog i Šumadijskog okruga će imati najizvesniji jači razvoj popodnevnih oluja. Posle njih slede Sremski (južni deo), Podunavski, južni Banat, sever Braničeva. Potom i Beograd - južne opštine (Lazarevac, Obrenovac, Barajevo, Sopot, Mladenovac, Grocka).

Suva linija je područje gde se vazdušne mase razdvajaju na osnovu njihove tačke rose (vlage). Severnije od linije je vlažna i nestabilna atmosfera, južnije u nižim slojevima izrazito suva, usled fenirajućeg efekta jugozapadnog vetra. Zbog konvergencije vetra ka ovom sektoru i razlike u vlazi, ova linija je lokalizacija kreiranja olujnih oblaka, nakon čega će se oni otpuštati u više talasa popodne i premeštati jugozapadnim strujanjem prema severoistoku.

Smederevska Palanka (vlažniji sektor) ima tačku rose od oko 13 stepeni, jugozapad Srbije (suvi) oko nula stepeni", stoji u objavi Hilz Srbija.

Detaljna prognoza za naredne dane

Četvrtak

Umereno do potpuno oblačno i hladnije, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama u ovim predelima ujutru padati sneg. U ostalim predelima kiša će biti ređa pojava, a na severu se očekuju i sunčani intervali. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku umeren severozapadni. Najniža temperatura od 3 stepena na severozapadu do 10 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 12 do 16 stepeni. Uveče razvedravanje.

Petak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena.

Prognoza vremena do 2. maja

Pretežno sunčano i postepeno toplije. Početkom maja promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

