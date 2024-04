PRIJEM TZV. KOSOVA U SAVET EVROPE ĆE OTVORITI PANDORINU KUTIJU! Milutinović: Ceo proces normalizacije odnosa je ispolitizovan

Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije kaže da EU nastoji da, koliko god je moguće, natera vladu u Prištini da sprovede ono što je dogovoreno Ohridskim sporazumom, ali ističe da je ceo proces normalizacije ispolitizovan.

Na pitanje da li Kvinta ima mehanizme da natera Kurtija da ispuni ono što je obećao, Milutinović kaže da je to trenutno "u procesu sprovođenja", piše Kosovo Online.

- Od juna prošle godine, mi imamo prvi put da EU u procesu pregovaranja na neki dvosmisleni način uvodi restriktivne mere prema Prištini. To se vrlo često krši od strane država članica - ističe.

Kako navodi, te restriktivne mere se tiču uglavnom poseta na visokom nivou, nekih događaja, bilateralnih sastanaka, održavanja kontakata, ali i finansiranja vlade u Prištini i određenih projekata koje vlada u Prištini sprovodi, recimo po pitanju zaštite životne sredine.

- Određeni broj finansijskih sredstava je zamrznut, mada je to vrlo mali broj u odnosu na ono što je predviđeno kroz taj IPA 3 program finansiranja država Zapadnog Balkana. Dakle nekih 24 miliona evra je zamrznuto, a to je zaista mali broj u odnosu na recimo 600 miliona evra koje je Kosovo dobilo kroz IPA program u periodu od 2014. do 2020. godine. Dakle, to je zaista nešto što bi se moglo okarakterisati kao presedan - ocenjuje Milutinović, ali ponavlja da su i te mere kršene više puta.

On dodaje da EU nastoji da koliko god je moguće konačno natera vladu u Prištini da sprovede ono što je dogovoreno Ohridskim sporazumom.

- Ohridski sporazum se ni ne dovodi u pitanje, već se sad dovodi u pitanje njegova implementacija. Ovo što se sada dešava recimo sa Savetom Evrope jeste samo jedan aspekat primene ovog Ohridskog sporazuma - kaže Milutinović.

Dodaje EU ima i jače mehanizme od restriktivnih mera da izvrši pritisak na Kurtija.

- Jedan od jakih, tvrdih mehanizama jeste to da se uopšte ni ne dodeli vizna liberalizacija takozvanom Kosovu. Međutim, to se nije desilo, oni su to dobili i možemo apsolutno da kažemo da je to jedna politička odluka koja će naštetiti čitavom ovom dijalogu i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Vizna liberalizacija je nešto što se u pregovorima može okarakterisati kao šargarepa, vi uradite nešto pa dobijete viznu liberalizaciju. Međutim, oni nisu ništa uradili, nisu sproveli ono što je dogovoreno tim Ohridskim sporazumom, a dobili su viznu liberalizaciju koja je politička odluka i to je vrlo paradoksalno - smatra Milutinović.

On kaže da se na tom primeru vidi da je "ispolitizovan proces normalizacije odnosa, da se sve zaista svodi na jeftine političke poene" i podseća da Priština ima velike probleme sa vladavinom prava, funkcionisanjem pravosudnih institucija i demokratijom.

- Iako se ne poštuju prava manjina na teritoriji Kosova, sada imate ovu situaciju da će sutra Kosovo biti sasvim punopravni član SE kao i druge države i to je klasična politička odluka, koja će zaista predstavljati presedan i otvoriti Pandorinu kutiju - navodi.

Prema njegovim rečima, postoje određene razlike među samim zemljama Kvinte u odnosu prema prištinskom premijeru.

- To je rivalitet koji postoji odvajkada u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine - da Amerika ima jedan pristup, da EU ima drugi pristup. Međutim, u ovom slučaju je EU ta čiji pristup je definitivno najvažniji. Ovde se sve vreme radi o pregovorima u kojima posreduju institucije EU i najmoćnije države članice. Sam Ohridski sporazum je sastavljen od strane francuskih i nemačkih predstavnika, koji su dobro upućeni u dešavanja na Zapadnom Balkanu, tako da Amerika uopošte više nije zainteresovana za ovaj prostor niti ona ima ovde realne interese drugačije od interesa EU - ističe Milutinović.

Dodaje da Amerika sada ima druge spoljnopolitičke prioritete, u domenu Evroazije, u sukobu sa Ruskom Federacijom na teritortiji Ukrajine.

- To je sada dodatni otežavajući faktor i za čitav proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Jer je svima njima u interesu u ovoj izbornoj godini da se ovo okonča i završi na najpovoljniji mogući način za sve strane, da se konačno ovaj 'front' zatvori, da bi se kasnije krenulo na neke druge frontove - zaključuje Milutinović.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.