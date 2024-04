PRITISCI BEZ PRESEDANA ZBOG REZOLUCIJE O SREBRENICI Brnabić za Kurir: Naš OTPOR je iznenadio ceo svet, branimo se ARGUMENTIMA

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić bila je jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji gde je govorila o svim važnim temama, kao i pritiscima sa kojima se Srbija susreće.

Na početku gostovanja Ana Brnabić govorila je o rezoluciji o Srebrenici i velikoj diplomatskoj borbi predsednika Aleksandra Vučića.

- Deluje mi da je nikad teža diplomatska borba, neke ranije vlasti su trebale da se bore i kad je Priština proglasila nezavisnost, i tad je trebalo da se zasuku rukavi i obiđe ceo svet. Kao i kada smo se borili da budemo domaćini EXPO. Imamo listu svih zemalja, imate strategiju, stupite u kontakt sa svakom zemljom, u neke pošaljete delegacije, čujete se sa premijerom, predsednikom, radite da obezbedite razumevanje i plasman arugmenata i onda je njima teško da izbegnu to. Pritisci su strašni, od strane Nemačke, Britanije... Ova rezolucija krši svako pravilo, princip, Dejtonski sporazum, strašni su pritisci zemlje da glasaju za. Mi se borimo - rekla je Branabić na početku.

foto: Kurir televizija

- Predsednik Vučić ima sastanke do kasno u noć, a ima i pojedinačne sastanke, radne ručkove, večere, doručke. Sinoć smo od pola 10 imali konferencijski sastanak gde smo prolazili zemlju po zemlju... Naše delegacije su po čitavom svetu i razgovaraju - dodala je ona.

"Naša borba je mnoge iznenadila"

Ana Brnabić je istakla da Srbija, iako je malena, uspeva da se bori ida se njen glas čuje!

- Teška diplomatska borba. Mnogi ljudi ne razumeju da mi bijemo razne bitke. Oni praktično prave rezoluciju na osnovu presude Međunarodnog suda iz maja 2006. godine, meni se čini da smo mogli i morali drugačije da se borimo. Mislim da je naša borba sve iznenadila, one koji guraju ovo protiv Srbije, onda i čitav svet, da jedna malena Srbija uspeva da se bori, da se njen glas čuje, da je argumentacija sasvim jasna i da stižemo u svaki kraj sveta. To je i finansijski zahtevan poduhvat. To je sitnica u odnosu na ono što dobijamo - objasnila je Ana Brnabić.

03:53 PRITISCI BEZ PRESEDANA ZBOG REZOLUCIJE O SREBRENICI: Ana Brnabić za Kurir o velikoj diplomatskoj borbi predsednika Vučića

"Predsednik Vučić uživa neverovatan ugled u svetu"

Istakla je da su nacrt rezolucije držali u tajnosti do samog kraja.

- Najmanje dve stvari da dodam koje su im čudne, prvo je da se jedna zemlja kao što je Srbija, brojčano manja od njih, slabija ekonomski iako rastemo, to su neke od najvećih sila sveta, da jedna Srbija sme uopšte da kaže mi ćemo se boriti, da kaže otvoreno, da ne radi to iza kulisa nego jasno i otvoreno kaže - ovo je nepravda, mi ćemo se boriti! Mislim da ih je to prvo iznenadilo. Druga stvar je to što su držali nacrt rezolucije u strogoj tajnosti do samog kraja i to je veliko kršenje procedura UN. To je rađeno u jako uskom krugu ljudi, jako uskom krugu zemalja, oni su pretili drugim zemljama, imamo napismeno da nisu smeli da kažu ne. Do samog kraja su rezoluciju držali u tajnosti i onda je stavili. Očekivali su da se predamo, legnemo i umremo. Mi nismo kukali, odmah smo napravili tim i krenuli da se borimo. Vučić uživa neverovatan ugled u svetu i to je ponos za svakog građanina Srbije. Na stranu izbori i unutrašnja pitanja, ovo je sada najvažnije pitanje za njega. Otkad ga znam i otkad radimo zajedno ne sećam se da je ikad bio van zemlje pet dana. Tamo je jer se sada tamo odvija najvažnija borba. Svaki dan se po nekoliko puta čujemo. Borba će biti na ponos, kakav god ishod bio - istakla je Brnabić.

02:02 ANA BRNABIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Vučiću su SE i Rezolucija prioritet, nikad nije bio 5 dana van Srbije

- Obavila sam lično neke razgovore, to je potvrdio i Vučić, prošle nedelje jedna važna zemlja iz Afrike potvrdila je da će biti protiv rezolucije, onda su rekli da su pritisci veliki i da nisu izdržali te će biti uzdržani, a neće biti za - otkrila je predsednica Narodne skupštine i dodala da je jasno da je ovo do sada najočiglednije kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

foto: Kurir televizija

Zašto baš sada?

- Meni se lično čini da je to savršena oluja i spoj različitih stvari. Velike sile koje guraju tu rezoluciju nervira da postoji jedna mala zemlja na Balkanu koja neće da odustane od toga da ima samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku, da se vodi načelima, da se vodimo jasnim i čistim argumentima na koje oni nemaju odgovore i mislim da ih to nervira i da gledaju svaku priliku da polome kičmu Srbiji. Kao što je NATO agresija bilo jasno kršenje prava, jednostrano proglašenje Kosova je jasno kršenje međunarodnog prava, kao što rade sa ovom rezolucijom u UN, povelju UN, jasno je i čisto kao suza kršenje svega toga. Otvoriće pandorinu kutiju ako to na kraju izguraju jer su veliki i silni. Mi imamo snage i hrabrosti da se borimo.

Šta posle 2. maja?

- U najtežim okolnostima, u teškim vremenima uvek se vidi kao na dlanu, ko šta radi, ko je kome prijatelj, ko jeste samostalan, ko nije. Sve se vidi i videćemo. Uvek kažemo pred nama su teški dani, ti teški dani su došli, oni nisu pred nama, ta borba traje. Mi jesmo sad usred te oluje i hrabro se borimo. Ovo su teški dani. Kada smo pričali pre dva, tri meseca da nam treba mir i stabilnost, ovo su ti dani... Dolaze izbori za EP, tu će se videti jedno jasno menjanje snaga, dolaze izbori u SAD koji će biti neizvesni, dolaze izbori i 2025. u Nemačkoj, dolazi do najave nekih promena i ovo je poslednji trenutak da se oni osvete Srbiji za sve što ih je nervirala zato što je vodila samostalnu politiku. Mi ćemo jasno znati i ko je uz nas, ko je želeo da pomogne, ko je želeo da pomogne a nije smeo, od kojih zemalja ne možete očekivati da imaju sopstveni stav. Sve će se znati. Mislim da je na novoj vladi da dolazi vreme, da se napravi strategija spoljne politike Srbije, gde će se jasno definisati ko je prijatelj Srbije, ko su zemlje koje poštuju pravo, kao posledica toga imamo svet koji je u haosu i ponovo prave haos na Balkanu.

03:55 GLEDAJU SVAKU PRILIKU DA POLOME KIČMU SRBIJI: Ana Brnabić na Kurir televiziji

- To nikako ne može da pomiri narode nego dalje zakuvava situaciju. Pričala sam sa ljudima iz Slovenije koji su jaki kosponzori ove rezolucije. Pitala sam jer znaju da to nema konsenzus u BiH, nikada nije bilo postavljeno za razgovor na predsedništvu te zemlje i kada ste u bivšoj našoj državi konsultovali za mnogo manje stvari, šta ste uradili, podigli se i napustili tu državnu zajednicu. Šta očekujete da se sada desi u BiH? Kada Željka Cvijanović pošalje pismo, ambasador ne želi da ga prosledi dalje, jednog od tri člana predstavništva njegove zemlje. Šta Slovenija radi? Bukvalno ih baš briga...

foto: Kurir televizija

Pristojnost uvedena u srpski parlament

- Da nisu oni seli za taj sto ne bi mogli da imamo dijalog. Da oni nisu hteli da vratimo pristojnost to ne bi moglo da se desi. Očekujem da će na kraju svi učestvovati u tome da se vrati pristojnost, to dugujemo svim građanima. Možda sam inicirala to ali zajedno smo do toga doveli. Pored toga, mislim da je to u ovom trenutku bilo izuzetno važno jer dok se vodi borba, važno je da na unutrašnjem planu postignemo stabilnost i da taj parlament ne izgleda kao rijaliti. Svi ćemo od toga dobiti političke poene. Postigli smo neke dogovore, teški razgovori se nastavljaju, ali je važno da imamo unutrašnju stabilnost. Znate, desilo se i nešto što se dugo nije dešavalo ili mi nismo gledali na taj način, bez obzira na političku pripadnost, slaganja ili neslaganja, u ovim teškim trenucima smo istupali zajedno u međunarodnim organizacijama. Biljana Pantić Pilja svaka joj čast kako je predvodila našu parlamentarnu organizaciju, poslanici opozicije su imali dobra istupanja u parlamentalnoj skupštini. Kosovo ne može da pristupi SE dok se ne ispune tri stvari, to su ZSO, pa nasilna eksproprijacija privatne imovine srpskog stanovništva, to su bili preduslovi za razgovor. Tu su opozicioni poslanici istupali jako dobro i to je odlično, to je ta snaga koja Srbiji treba i mislim da bi kao parlament mogli još da uradimo.

01:34 ANA BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Ovo su teški dani, sad smo usred oluje i vidimo ko nam je prijatelj

- Pričala sam i sa Zeleno-levim frontom, oni imaju super komunikaciju sa nemačkim vlastima. Mi je imamo ali to je... ozbiljan nivo nerazumevanja i neslaganja. Oni imaju bolju komunikaciju, da li možete onda vi da pomognete jer se slažemo da treba da se formira ZSO. Zamislite kada bi to uspeli da uradimo i koliko bi bili snažniji, da kada se dođe do stvari koji su od nacionalne interesi, kada bi mogli da radimo zajedno. Čini mi se da ima pozitivnih signala, ne mogu ništa da im zamerim u tom smislu.

- Neko bi mi rekao ranije da su to moji pusti snovi ali mislim da to može biti realnost ako nastavimo da razgovaramo mislim da je to moguće i to je moj cilj. Hvala svima i poslanicima ogromne većine u parlamentu što su spustili loptu, što nisu rekli da imamo većinu i da ne moramo da razgovaramo, ali pokazali su veliku fleksibilnost. Opozicija je učestvovala u svemu tome i pokazala da želi da pokušamo da uspostavimo dogovor. Pokazali smo svi zajedno ozbiljnost i hvala svima na tome - istakla je Ana Brnabić.

Apel političarima

- Još jednom želim i danas da apelujem na političare, narodne poslanike, političare koji vode opozicione stranke da reaguju i da se ograde od izjave Vladete Jankovića, želim da ih zamolim da se ograde od takvih stvari. Mislim da je to sramotno. Sad je šansa da povučemo te crvene linije, hajde, molim vas ogradite se. Kada imamo dijalog, kada smo pokazali da možemo da budemo ozbiljni, hajde da povučemo te crvene linije.

Srbija u ekonomskom smislu svetla tačka Evrope

- Prosečna plata u Srbiji u februaru bila je 803 evra, u Beogradu više od 1.000 evra i u odnosu na februar prošle godine to je 10 odsto realno veće. To su velike stvari i ogromne stvari. To znači da mi još mnogo toga možemo da postignemo i da smo na pravom putu da možemo da dođemo do cilja koji smo postavili da 2027 prosečna plata bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, na dobrom smo putu. Da jedan MMF na sastanku sa Sinišom Malim kaže da je Srbija u ekonomskom smislu svetla tačka Evrope što znači da nam i oni predviđaju rast. Sve to izgleda dobro ali za sve to moramo da čuvamo i gradimo unutrašnju stabilnost. Izgradnja puteva, brzih puta, kliničkih centara, ulaganje u znanje, nauku, energetika, veštačka inteligencija, imamo jasnu trasu puta za naredne četiri godine. Mi smo usred oluje ali naš brod se drži dobro!

- Sinoć kada sam se čula sa predsednikom rekla sam mu, pokušajte kada se vratite u Srbiju da odvoji vremena da posetimo svi zajedno Lebane, i da otvorimo, završili smo centar za posetioce, jedan od najvažnijih areheoloških nalazišta. Do pre dve godine ga nismo ni ogradili, a sada je to prelep centar, imamo privatnu investiciju u hotel i to je još jedna velika stvar za naš jug. Znam koliko mu te stvari daju snagu pa da uradimo i to i da se tu svi napunimo dodatnom pozitivnom energijom za dalju borbu.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, u Generalnoj Skupštini UN za samo sedam dana, 2. maja, glasaće se o usvajanju rezolucije o Srebrenici. Srbija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu, preko svih diplomatskih kanala, radi na tome da što manje država podrži ovu rezoluciju. Kako su istakli sagovornici štampanog izdanja Kurira, borba će biti izuzetno teška, imajući u vidu da zapadne zemlje lobiraju za njeno usvajanje, pri čemu ne prezaju ni od svojevrsnih pretnji pojedinim državama.