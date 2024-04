TO JE BRUTALNA SILA, NEMA VEZE SA DIPLOMATIJOM! Ana Brnabić za Kurir televiziju: Napismeno imamo DOKAZE O PRETNJAMA članicama UN

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić gošća je jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji gde govori o svim važnim temama, kao i pritiscima sa kojima se Srbija susreće.

Ona je istakla da su mnogi bili iznenađeni činjenicom da je Srbija javno rekla da će se boriti protiv rezolucije o Srebrenici.

- Mi to ne kažemo iza kulisa, jasno kažemo da je ovo nepravda. To je njih iznenadilo. A to što su držali nacrt rezolucije u strogoj tajnosti do samog kraja, i to je takođe veliko kršenje procedura UN. Baš ono što spočitavaju nama, kada razgovaramo o našim zakonima, transparentnost i otvorenost, ništa od toga niste videli u UN. Tako važna stvar kao što je rezolucija o nekom, kako oni kažu genocidu, se držala u tajnosti. Oni su pretili drugim zemljama da postanu kosponzori. I mi to imamo napismeno, od nekih drugih manjih zemalja, koje nažalost nemaju takav suverenitet, i pod užasnim su pritiscima - rekla je Ana Brnabić.

Ona je otkrila i da je jedna važna afrička zemlja bila na meti pretnji zbog glasanja u UN.

- Rekli su da će biti protiv rezolucije, a onda smo dobili poziv da su bili strašni pritisci na njih, i da će verovatno biti uzdržani. Ali to je brutalna sila, to nema veze sa diplomatijom.

Predsednica Skupštine je rekla da će našu borbu za pravdu pamtiti generacije, i da sve slobodarske zemlje cene naš otpor.