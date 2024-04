MINISTAR DAČIĆ: Imamo puno prijatelja, Srbija će proći ako se kandiduje za nestalnu članicu SB UN

Vršilac dužnosti predsednika Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za Kosovo onlajn da bi Srbiji svakako značilo kada bi bila izabrana za nestalnu članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija jer bi se time ojačala njena međunarodna pozicija.

Kako ukazuje, odluka da li će se Srbija kandidovati za ovo mesto biće doneta nakon glasanja u Generalnoj skupštini UN o rezoluciji o Srebrenici. Na pitanje kolike su šanse da Srbija bude izabrana za nestalnu članicu SB, imajući u vidu da je za to potrebna dvotrećinska većina u Generalnoj skupštini UN, Dačić kaže da Srbija sigurno ima veće šanse nego protivkandidati.

„Još je rano govoriti o tome, ali u svakom slučaju mi imamo veliki broj prijatelja u UN i siguran sam da ćemo proći ukoliko se kandidujemo“, kaže Dačić.

Prema dugoročnom planu koji je, kako objašnjava, napravljen pre više godina, bilo je predviđeno da se Srbija kandiduje u sledećoj dekadi, ali situacija može da se promeni.

„Predsednik je rekao da ćemo sačekati da vidimo šta će se dešavati sa nelegalnom rezolucijom o Srebrenici. Kažem nelegalnoj, jer je doneta bez odluke državnih organa BiH, na osnovu stava ambasadora. Ne može država da utvrđuje svoje stavove na osnovu toga koje nacionalnosti je ambasador u pojedinoj zemlji i to znači da BiH nije donela tu odluku. S druge strane, to je suprotno Povelji UN jer ne može pitanje koje je na dnevnom redu u Savetu bezbednosti da se razmatra u Generalnoj skupštini, a BiH je, kao i Kosovo i Metohija, pitanje koje se na SB razmatra dva puta godišnje. Zato govorim da je to nelegalno“, kaže Dačić.

Mogućnost kandidature Srbije za mesto nestalne članice SB UN najavio je srpski predsednik Aleksandar Vučić, u slučaju da Generalna skupština UN usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a kako je ocenio, ako bi Srbija podnela kandidaturu ubedljivo bi pobedila dve Nato zemlje iz istočne Evrope koje su svoje kandidature već najavile.

Kurir.rs/Kosovo online