Ekipa Kurira posetila je Surčin, tačnije mesto gde će prvog maja biti postavljen kamen temeljac za Nacionalni stadion.

Stevan Šuša, predsednik GO Surčin, otkrio je za Kurir televiziju kada će ovi radovi biti završeni i kako će ovaj stadion izgledati na kraju.

- Ovo što ovde sada imamo, nikada u Srbiji nije bilo. U ovom momentu i u ovom delu Balkana, ne postoje ovako velika gradilišta i ovoliko puno mašina gde se svakih sat situacija menja. Ovo iza nas je upravo početak radova na izgradnji nacionalnog stadiona. Sa obilaznice se vidi već kompletan krug, a u sredini je ostao stadion. Sa leve strane naše ovde doći će i železnička pruga i naravno sa EXPO, sve to mora da bude gotovo tamo do kraja 2026. godine. Moram isto tako da spomenem da se ovde preko puta nas gradi naselje koje će brojati oko 1.500 stanovnika. Takođe, pokušavamo da napravimo i hipodrom. Onda bi opština Surčin konačno postala da kažem najsportskija opština u Beogradu, odnosno i u Srbiji, a naravno sve to provlači i turizam - rekao je Šuša i dodao:

04:05 EKIPA KURIRA NA MESTU GRADNJE NACIONALNOG STADIONA! Predsednik GO Surčin otkriva: Gradimo novi grad, JEDINSTVEN U SRBIJI

-Ono što ljudi moraju da znaju, ovo je novi Surčin, novi grad, novi urban savremeni grad koji će retko gde da bude kao što će biti u Surčinu. Ja sigurno predviđam da će u nekom narednom periodu i blok 45 da će i taj deo da se spoji sa Surčinom. Tako da ta granica u nekom narednom periodu između Novog Beograda i Surčina neće biti, biće to jedan ceo novi grad. Biće to naravno nastavak širenja Beograda na ovu stranu.

