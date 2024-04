SANIRANA HAVARIJA U ČAČKU, SVE JE POD KONTROLOM: Svi građani dobili vodu, nakon što se obrušio rov

Havarija na vodovodnoj mreži izazvana obrušavanjem zemljišta prilikom izgradnje stambene zgrade u Aveniji je sanirana, stanovnici dela naselja koji su juče kratko bili bez vode sada je imaju.

- U utorak u poslepodnevnim satima došlo je do obrušavanja rova i iskopa za poslovno-stambeni objekat, tako da smo morali da izmestimo vodovodnu mrežu koja je prečnika 150 milimetara limenogvozdenih cevi u dužini od 62 metra. U tih 62 metra su i dve vodovodne šahte sa armaturom, to su šiberi, a danas treba da se formira ta šahta, rekao je za RINU Vladimir Đinić, šef službe za održavanje i gradnju.

On je istakao da je problem koji je izazvao havariju otklonjen i da su svi građani dobili vodu juče oko 17.30h. Sve vreme tokom izvođenja radova radili u neposrednoj blizini bila je obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom, tako da su svi građani mogli da se snadbeju vodom za neophodne potrebe.

- Ono što je takođe, važno reći, sva sreća u svemu ovome jeste da nije bilo žrtava i nije bilo materijalne štete. Rov se obrušio, to se dešava, to je viša sila, sve smo preduzeli da to što pre saniramo. Moram da pohvalim i da se zahvalim našim radnicima, Vodovodu i mojoj službi kojima je to juče apsolutno bio najveći prioritet da građani što pre dobiju vodu i to u rekordnom roku. Neko može da kaže 62 metra relativno malo, međutim, tu ima posla, tu je velika dubina, mora da se pazi, takođe, na bezbednost radnika i zaista važno je da je problem saniran”, zaključio je Đinić.