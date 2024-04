"NE ZNAM KO ĆE DA IZAĐE, A KO ĆE DA BOJKOTUJE" Vučić o izborima: Ljude zanima hoćemo li sačuvati nacionalni ponos

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se iz Njujorka gde se osvrnuo na lokalne izbore.

- Ne znam ko će da izađe, a ko će da bojkotuje. Znate li vi koliko ljudi to u Srbiji interesuje. Nemam pojma i nisam pratio. Ko hoće nek izađe, ko neće ne mora. Ljude zanima hoćemo li sačuvati nacionalni ponos, kako će naša država se odnosi prema pritiscima. Gotovo niko ne razmilja šta se drugo zbiva. Stranke služe tome da animiraju javnost, želim im uspeha u tome. Ja ću se uključiti u nekom trentuku, ali pre 10 ili 16. maja ne pada mi napamet. Imam mnogo važnijih poslova od stranačkih pitanja - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić danas kreće nazad za Srbiju, a pre polaska rekao je da je borba naše delegacije u UN izazvala dosta nervoze, kao i da su se Amerikanci i Nemci sastali u Beču da prebroje glasove, a da onda naprave listu zemalja na koje će izvršiti pritisak. Takođe, citirao je reči jednog azijskog političara koji je ocenio da "UN nikad nisu bile u takvom neredu".

"Ulažu sve više napora kako bi ucenili, ili bolje finim rečnikom, ubedili sve druge da glasaju za rezoluciju kako bi ostali u dobrim odnosima sa najvećim silama".

"Imali smo jutros više bilateralnih sastanaka. Đurić će ostati do 2. maja. On će imati sastanke sa još 20 zemalja, posebno pacifičkim, od Palaua, do Papue Nove Gvineje. Videću da li ću mu se pridružiti".

Bonus video:

00:12 Aleksandar Vučić