AMERIKA PODIGNE OBRVU, OSTALI SKOČE DA GLASAJU Vučić: Glavnu ulogu su preuzeli NEMCI i oni su ti koji vode kampanju u UN!

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Njujorku gde se osvrnuo na aktuelne pritiske vezane oko pokušaja nametanja Rezolucije o Srebrenici.

- Nije dovoljno da kažete samo mi smo razgovarali sa nekim i da imaju poztiivan stav. To nije dovoljno, šta to znači. Veliku nervozu smo proizveli ove mnogima, od njihovih novinara do političara. Neko je rekao da od azisjkih predstavnika juče da nikada UN nisu bile u takvom neredu i da ne znaju šta se zbiva pred izglasavanje Rezolucije 2. maja - rekao je Vučić.

- Mi smo uspeli stvari da zakomplikujemo, ali svesni smo da ne možemo da pobedimo. Amerika podigne obrvu, a oni trče da glasaju. Ali da budem fer, nisu oni bili kolovođe, glavnu ulogu su preuzeli Nemci i oni su ti koji direktno vode kampanju u UN i van svim njihovim partnerima, podvukao je Vučić.

Kurir.rs/Preneo: D. P.

Bonus video:

00:12 Aleksandar Vučić