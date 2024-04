NESTOROVIĆ: Nećemo glasati za recikliranu vladu

BEOGRAD - Poslanik Branimir Nestorović iz Pokreta "Mi-snaga naroda" izjavio je danas da će buduća vlada biti sastavljena od recikliranih kadrova i da neće biti, kako je rekao, dugog veka.

Nestorović je kazao da poslanici "Mi-snaga naroda" neće glasati za izbor vlade premijera Miloša Vučevića.

"U vladi će biti mnogo recikliranih kadrova, a pojedini su samo zamenili ministarska mesta. Ovo će u suštini biti stara vlada, Dačić (Ivica) se vratio na mesto ministra policije, Gašić (Bratislav) na mesto ministra odbrane, Lončar (Zlatibor) na mesto ministra zdravlja, Slavica Đukić Dejanović je po drugi put ministar prosvete, Vulin (Aleksandar) potpredsednik bez portfelja...

Zanimljivo je i što je ministar za rad Nikola Selaković predložen za ministra kulture. Očigledno da je u pitanju kadrovska vrteška koju mi nećemo podržati", rekao je Nestorović.

Prema njegovim rečima, od buduće vlade se ne mogu očekivati pozitivne promene u društvu i državi. "To je isto kao kada pucate na jato vrana, one odlete pa se opet vrate na istom drvetu, ali na drugim granama. Nova vlada će nastaviti politiku prethodne i neće biti dugog veka jer nema najava bilo kakvih promena", ocenio je on.

Upitan na kakve promene misli, Nestorović je kazao da bi trebalo preispitati strateška pitanja. "Posle usvajanja Rezolucije o Srebrenici doći će do dramatičnih događaja po pitanju Republike Srpske. Nova vlada je zadržala ministarstvo za evrointegracije, što je besmisleno. Mi bi trebalo da se okrenemo BRIKS-u, a ne onima koji primaju Kosovo u Savet Evrope i donose Rezoluciju o Srebrenici", rekao je.

Dodao je da politika prethodnih vlada nije dala nikakve rezultate. Nestorović nije siguran da će nova vlada pokrenuti i borbu protiv kriminala i korupcije.

"Nagomilalo se mnogo nerešenih kriminalnih afera. Bez ozbiljne borbe protiv kriminala i korupcije, Srbija ne može nigde da krene. Ministarka pravosuđa (Maja Popović) je ostala ista, tako da policija može da podnosi prijave ali sve to uzalud ako pravosuđe ne reaguje brzo i adekvatno. Ne očekujem skoro nikakve promene od nove vlade i mislim da će se nastaviti s dosadašnjom politikom", naglasio je Nestorović.

