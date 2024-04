NATAŠA (44) JE MOGLA BITI SPAŠENA: Kardiolog o smrti pacijentkinje iz Sremske Mitrovice! Uhapšen lekar koji ju je pustio kući!

Nataša Žabić, Foto: Printskrin / You Tube, Shutterstock

Žena je apsolutno trebalo da bude hospitalizovana, dobije intravenski heparin, da se noga podigne i da se uradi ultrazvuk - rekao je kardiolog prof. dr Petar Seferović govoreći o tragičnom slučaju smrti pacijentkinje iz Sremske Mitrovice Nataše Žabić (44).

Kako je Kurir pisao, Nataša Žabić iz Sremske Mitrovice je posle operacije slepog creva puštena kući, ali joj je ubrzo otekla noga pa je otišla na pregled. Lekar ju je, međutim, pustio na kućno lečenje. Ubrzo zatim majka dvoje maloletne dece je preminula zbog plućne embolije usled tromba.

Policija iz Sremske Mitrovice danas je potvrdila je lekar koji je posle pregleda Natašu pustio kući uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "teško dela protiv zdravlja ljudi".

Prof. dr Petra Seferović objašnjava da je plućna embolija situacija na koju često može da se naiđe u postoperativnom periodu. Kako objašnjava, toliko je česta da postoje rutinske mere koje se, bez obzira o kojoj hirurgiji se radi i ko je bolesnik, te mere primenjuju stalno.

- Očito da to u ovom slučaju nije se desilo i mogli bismo da sad hipoteziramo zašto je do ovoga došlo. Nema jednostavnog hirurškog zahvata, nema lakih i teških operacija. U mojoj višedecenijskoj medicinskoj praksi sam imao razna iznenađenja, i zbog toga mislim da je rešenje za sve ovo vrlo jednostavno, a to je držati se preporučenih pravila kako bi se sprečio razvoj plućne embolije - rekao je prof. dr Seferović gostujući na Prva TV..

Plućna embolija najčešći uzrok smrtnosti

On objašnjava da je plućna embolija najčešći uzrok smrtnosti u ljudskoj rasi, češći od infarkta, šloga i malignih bolesti.

- Druga stvar koja je jako važna kada je u pitanju plućna embolija, ona pogađa nevezano da li se radi o bolesnicima koji su već ranije imali neko hronično oboljenje ili mladim ljudima. Ovo je upravo taj slučaj, da je mlada žena dobila plućnu emboliju i nažalost preminula. Vrlo je važno da se razume da se zbog toga vrlo pažljivo procenjuje koja je hirurška intervencija neophodna i da se posle te hirurške intervencije moraju primeniti određene mere prevencije plućne embolije - kaže doktor.

Mere prevencije plućne embolije: lekovi

ustajanje nakon operacije

kompresijske čarape na nogama

Bez obzira o kojoj vrsti intervencije se radi, prevencija mora da se izvrši dobro i pravovremeno.

Simptomi tromba

Oteklina na nozi je alarm kada je u pitanju plućna embolija, kako hirurg objašnjava, "to je već znak pored puta". Dodaje i da u konkretnom slučaju, pored toga što je noga bila otečena, sigurno je bilo primetno i crvenilo. Otok i crvenilo su uvek propraćeni bolom.

- To je znak da se vena zapalila, da protok kroz venu nije dobar i da mora da se uradi nešto da bi se što pre ta situacija smirila. Može se pojavi bilo gde, ali na nogama se pojavi najčešće zato što je venski sistem na nogama najveći. Ima najveći broj grananja vena i najpodložnije je ovakvim stvarima. Mlada žena operisana, otekla noga, to znači da je žena apsolutno trebala da se hospitalizuje, dobije intravenski heparin, da se noga podigne i da se uradi ultrazvuk - rekao je prof. dr Seferović na Prva TV.

Podsetimo, izveštaj Zavoda za sudsku medicinu Novog Sada kao uzrok smrti majke dvoje mališana Nataše Žabić (44) iz Sremske Mitrovice navodi plućnu tromboemboliju, pokazuje dokument u koji je Kurir imao uvid.

Kako smo već pisali, Nataša je prvobitno bila primljena u bolnicu 31. marta zbog sumnje na upalu slepog creva, nakon čega je podvrgnuta operaciji i otpuštena sa bolničkog lečenja. Ponovno se obratila bolnici 25. aprila zbog otečene noge, nakon čega je upućena na kućno lečenje. Međutim, nedugo zatim Nataša je preminula.

Nesrećnu ženu su u nedelju na večni počinak ispratili porodica, rodbina, prijatelji, poznanici... Iza sebe je ostavila dvoje maloletne dece od 13 i devet godina.

Porodica je najavila da će podneti tužbu protiv bolnice i lekara zbog nebrige, a iz OB Sremska Mitrovica su saopštili da su odmah po saznanju o nemilom događaju obavestili nadležne zdravstvene institucije i naložili unutrašnji nadzor.

Nezvanično saznajemo da je protiv lekara koji je bio uključen u ovaj slučaj već podneta krivična prijava i on je danas uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "teško dela protiv zdravlja ljudi".

