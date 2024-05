" ZAMAZUJU SE OČI MUSLIMANSKOM SVETU ZBOG DOZVOLE GENOCIDA U GAZI!" Analitičari o geopolitičkoj pozadini rezolucije o Srebrenici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Njujork, gde će 23. maja prisustvovati sednici Generalne skupštine UN na kojoj će se razmatrati predlog rezolucije o Srebrenici.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Ovim povodom u jutrnjem programu Kurir televizije gostovali su Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije, dr Dario Vraneš, gradonačelnik Pljevalja I Stevica Deđanski, analitičar.

- Prvo bih rekao da kad nastane veliki konflikt i rat, pa se završi i napravi se privremena vlada, prva stvar koja se radi jeste jačanje poverenja među sukobljenim stranama. Prošlo je trideset godina od rata mi još nismo došli do te tačke. Ova rezolucija je so na ranu - produbljivanje međusobnog nepoverenja. Bosna je napravljena na konsenzusu, a to podrazumeva na svim nivoima konsenzus i saglasnost. Kada je pre 30 godina bilo preglasavanje mi smo dobili rat. Preglasavanje i narušavanje poverenja su korak ka sukobu. Sve što nije mirovni korak to je ratni korak i kopanje starih rana - rekao je Šainović.

Deđanski je razmotrio geopolitički pozadinu rezolucije:

- Nije izgrađeno poverenje zato što je neko hteo nestabilnost na ovom prostoru. Ona se sada aktivira i to tako kao da će Srbija navodno da napravi problem. Ova rezolucija ima dvostruku nameru. Prvo, doći će do promene u svetskoj politici i u američkoj administraciji. Sigurno će biti promene u svetu i njima je potrebno da to završe. Druga stvar, zamazuju se oči muslimanskom svetu zbog dozvole genocida u Gazi, kako bi pokazali da nemaju protiv muslimana ništa. Dupli problem za Srbiju jeste da dosta islamskih zemalja podržava našu politiku, a sada dolaze u situaciju da moraju da glasaju za Srebrenicu zbog stradanja muslimana.

Vraneš je izjavio da se većina stanovništva u Crnoj Gori protivi usvajanju rezolucije:

- Crna gora je apsolutno bratska država sa Srbijom. Srbi u Crnoj Gori su uz svoju braću Srbe u Srbiji. Mi ne pravimo razliku da li je neki Srbin iz Kosovske Mitrovice, Nevesinja, Crne Gore ili sa Pala. Nama je izuzetno potrebno jedinstvo i mi ćemo to jedinstvo imati. Tvrdim da se ogromna većina naroda u Crnoj Gori i srpskog i crnogorskog protvi rezoluciji o Srebrenici.

