BORBA VUČIĆA I SRBIJE DAJE REZULTATE! Francuska postavila rampu Prištini za Savet Evrope? I Nemačka i Italija pritiskaju Kurtija

Prijem tzv. Republike Kosovo u Savet Evrope nije deo dnevnog reda predstojećeg sastanka Komiteta ministara, što je ishod koji se dovodi u direktnu vezu s diplomatskim akcijama Srbije, a pre svega poslednjih razgovora predsednika Aleksandra Vučića s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Parizu.

O uticaju Francuske da se u maju postavi rampa za Prištinu u Strazburu pišu i mediji na albanskom jeziku. Tako Albenijen post navodi da je Francuska zatražila da se odloži odluka o članstvu Kosova u SE, s obzirom na to da vlada Aljbina Kurtija nije preduzela nijedan korak ka formiranju Zajednice srpskih opština.

- Uprkos političkoj retorici vlade, koja je stalno isticala činjenicu da je Kosovo ispunilo sve uslove neophodne za članstvo u Savetu Evrope, čak i prema mišljenju Dore Bakojani, zemlje sa odlučujućim uticajem, poput Francuske i Italije, odavno su obavestile Kurtija da je početak značajnih koraka ka primeni sporazuma o ZSO nepremostiv uslov za članstvo Kosova u SE. Uprkos unutrašnjim sukobima u SE i neslaganjima Kurtijeve vlade s nekim od zemalja članica, čini se da je proces već ušao u odlučujuću fazu i da poslednje vesti za Kosovo ne izgledaju nimalo prijatne - navodi albanski portal, pozivajući se na diplomatske izvore.

Ovaj medij piše da su se francuskom zahtevu da se odloži odlučivanje o Kosovu pridružile i Nemačka i Italija. U međuvremenu, svoje stavove o ovoj temi iznele su ambasade Francuske i Nemačke u Prištini.

- Slanje nacrta statuta zajednice na ocenu Ustavnom sudu pominje se kao jedan od jasnih koraka koje Kosovo mora da preduzme kako bi obezbedilo podršku u SE, ali je premijer Kurti izjavio da Kosovo nije prihvatilo taj plan. Slanje nacrta statuta na ocenu Ustavnom sudu bio bi korak da se obezbedi podrška članstvu Kosova u SE - navode iz francuske ambasade.

Ambasada Nemačke u Prištini poručila je da je vreme da kosovska vlada ubedi države članice SE da zaslužuje prijem u tu međunarodnu organizaciju, preduzimajući konkretne korake ka stvaranju ZSO.

Inače, danas se u Strazburu očekuje poslednji sastanak ambasadora zemalja članica pre zasedanja Komiteta ministara, na kojem se očekuje i donošenje dugo očekivane odluke o Kosovu.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je Srbija ostvarila željeni efekat, koji je posledica razgovora Vučića i Makrona u Parizu, ali i diplomatske ofanzive i prema drugim evropskim državama.

- Odluku Francuske da zatraži odlaganje glasanja o prijemu Kosova u SE treba posmatrati na više nivoa. Pre svega, EU se nije pozitivno izjasnila o članstvu Kosova u SE, a Francuska želi da sledi taj stav pošto joj je cilj da se pozicionira kao lider unutar EU. Drugi razlog su svakako diplomatski napori Srbije da se spreči prijem Kosova i sigurno je to bila jedna od najznačajnijih tema o kojima su razgovarali Makron i Vučić nedavno u Parizu. Primetna je bila diplomatska ofanziva i prema drugim evropskim državama, tako da je sve to dovelo do željenog ishoda. Uz to, simptomatičan je i tajming odluke Francuske, jer ona dolazi posle susreta Makrona i Si Đinpinga. Sigurno je stav velikih globalnih sila da bi odluka da se Kosovo u ovom trenutku primi u SE izazvala ponovnu krizu koja bi mogla da eskalira i u nešto više. Jasno je i da najveći globalni akteri imaju konsenzus o pitanju nedemokratskih uslova s kojima se suočava srpsko stanovništvo na KiM - objašnjava Perišić.

On smatra da Srbija treba da iskoristi jasan signal koji ima od različitih geopolitičkih sila i najznačajnijih međunarodnih organizacija i institucija da je kooperativniji partner i nastavi da insistira na sprovođenju Briselskog sporazuma i ukidanju drugih samostalnih odluka koje je doneo Kurti.

Posledice sankcija Kosovo ostalo bez sedam miliona evra Skoro sedam miliona evra vrede projekti koje Kosovo ne može da potpiše sa SE i EU sve dok su na snazi kaznene mere prema Prištini, piše Koha. Prema analizi koju je objavio Savet Evrope, realizacija programa vrednog 53,1 milion evra za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu manja je za 16,5 odsto od planiranog, a jedan od razloga je i to što projekat nije potpisan s Kosovom nakon što je EU uvela kaznene mere Prištini. Kako se naglašava, bez ukidanja mera neće biti realizacije drugih projekata koji ukupno dostižu vrednost od oko sedam miliona evra.