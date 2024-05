POLITIČKI ANALITIČAR PROGNOZIRAO REZULTATE IZBORA 2. JUNA: "Srbija protiv nasilja" u padu, Nestorović mali skok? Manojlović ENIGMA

Šest meseci posle izbora za Skupštinu grada, glasači u Beogradu će 2. juna ponovo izaći na birališta. Rok za podnošenje izbornih lista istekao je u nedelju u ponoć, do kada je Gradskoj izbornoj komisiji u Beogradu predato ukupno 14 lista, u Novom Sadu 17, a u Nišu 12.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, gostovao je u emisiji Usijanje gde je pokušao da prognozira izborni rezultat 2. juna.

- S obzirom da opozicija ide okrnjena na izbore, što jako teško može da komunicira sa svojim biračkim telom. Mislim da koalicija Srbija protiv nasilja, neće dobiti baš sve birače koje je dobila u decembru. Dakle, taj će rezultat verovatno biti manji. Enigma je šta će da uradi po prvi put Savo Manojlović. Ako je njegov program za rešavanje pitanja saobraćaja u Beogradu, blokada Gazele, bojim se da neće preći cenzus. Ako je ukupna ozbiljnost političkih programa, ono što je pričao o Rio Tintu, ako je to naznaka ukupnog njegovog nastupa, bojim se da ni tu neće baš dobro proći. Zato što ceo svet, cela Evropa, 14 rudnika se u Evropi u ovom trenutku otvara, mi smo blokirali naš. Mađari imaju dve fabrike BioID-a u opticaju, fabrike baterija, a mi koji imamo litijum, mi smo se to stopirali i nemamo fabrike i ne prizivamo investitore da ulažu u tehnologiju u budućnosti. Dakle, ako je ta neka ekološka priča njegova osnova za priču o Beogradu, meni to nešto mnogo ne zvuči primamljivo. E sad, ima taj element novog lica. On je dosta beskompromisan u odnosu na vlast, i u odnosu na konkurente iz opozicije i čini mi se da može da uđe u parlament - rekao je politički analitičar i dodao:

- Što se tiče Nestorovića, on je na nekoj inerciji što se tiče glasača. Mislim da možda može da popravi za koji je procenat rezultata. Ova druga frakcija, Nestorovićevog pokreta će teško ući u parlament. Ovaj konglomerat stranaka oko vlasti, ponoviće u najgorem slučaju svoje rezultate. Čini mi se da neće biti iznenađenje ako samostalno formiraju gradsku vlast.

