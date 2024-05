OVO SE NE MOŽE SHVATITI DRUGAČIJE, NEGO KAO OTVORENA PRETNJA SRBIMA! Kancelarija za KiM reagovala na kamenovanje srpske škole

Gađanje kamenicama Osnovne škole "21. novembar" u Gojbulji, u opštini Vučitrn, kojom prilikom je slomljeno staklo na ulaznim vratima i jedna kamera, ne može se shvatiti drugačije, nego kao otvorena pretnja Srbima na KiM, a ovakvi i slični napadi, koji su gotovo svakodnevni, posledica su antisrpske politike Aljbina Kurtija, saopštila je Kancelarija za KiM.

Kako navode, ovo nije prvi napad na Osnovnu školu "21. novembar" u Gojbulji, prenosi Kosovo Online.

- Ista grupa albanskih mladića, koja je sinoć kamenovala školu, činila je to u proteklom periodu dva do tri puta godišnje, pri čemu su obijali vrata, lomili stakla i ispisivali pogrdne grafite na školi. Iako su policija, Kfor i Euleks uvek bili uredno obaveštavani o napadima na školu, a snimci na kamerama zabeležili vinovnike incidenta, izgrednici do danas nisu sakcionisani - poručuju iz Kancelarije.

Ističu da je jasno da su napadi dosledni i organizovani.

- Jasno je da ekstremisti dosledno i organizovano napadaju ustanove koje simbolišu institucionalno prisustvo Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, a ovo je posebno osetljivo pitanje, jer se radi o objektu koji pohađaju deca. Naglašavamo da kamenovanje Osnovne škole u Gojbulji sasvim sigurno nije bezopasan izgred, već planirana akcija, koja ima za cilj ugrožavanje bezbednosti i zastrašivanje srpskog stanovništva - poručuje se u saopštenju.

Zaključuju da i s obzirom da ovaj incident pokazuje da je na KiM trajno uspostavljen naopak i anticivilizacijski sistem vrednosti, šalju apel međunarodnoj misiji.

- Budući da taj sistem zagovara mržnju prema svemu što je srpsko, što Priština na čelu sa Aljbinom Kurtijem ne samo podržava nego i podstiče, apelujemo na međunarodne misije da pojačaju aktivnosti i preduzmu vidljive i odlučne korake, kako bi se osigurala bezbednost Srba i srpskih institucija i sprečilo nasilje - zaključuju iz Kancelarije.

