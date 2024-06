"DOK SE OPOZICIJA CEPALA, VUČIĆ UKRUPNJAVAO BLOK OKO SNS" Zoran Panović kod Basare: Ovo nije njegov maksimalni potencijal

"Ono što je uradio Vučić, a što opozicija nije uradila, to je visok nivo inkluzivnosti, znači jednostavno u tu listu su ušli i neki koji možda deluju kao rogovi u vreći kada ih vidite zajedno, ali je bitno koliko donose i bilo šta što donose nije malo, iako deluje malo".

Ovim rečima započeo je analizu lokalnih izbora u Srbiji Zoran Panović, novinar i programski direktor Demostata.

Gostujući u emisiji Crveni karton na Kurir televiziji, Panović je u razgovoru sa autorom i voditeljem emisije Svetislavom Basarom rekao da ovo nije Vučićev krajnji domet kada je reč u ukrupnjavanju bloka oko Srpske napredne stranke.

- Ali ono što je jako bitno, ova lista Vučićeva nije maksimum inkluzivnosti SNS-a, on može još da zahvati na političkoj sceni Srbije. Neke nije zahvatio iz taktičkih razloga, ali ima i toga, ako zatreba, videćemo da negde gde zatreba, kao Niš, ili negde pojaviće se određene naravno grupe i pojedinci koji će dati podršku i obezbediti većinu u tim gradovima. Istraživanja se opet pokazivala da jednostavno jedini put za opoziciju je bio ako Vučić napravi pokret za narod i državu, a on je njega već napravio na mala vrata pravljenjem ove izborne liste. Opozicija je mogla samo da pravi drugi pokret, ne znam, patriotsko-demokratski, i da onda u situaciji iznuđenog dvopartizma, taborskog tipa, mi i oni, proba da parira Vučiću i tu bi imala određene šanse, ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima Srbije, a da je tako bilo i ranije, imala bi šanse određenu vrstu tenzije da pravi i na nivou republike.

Basaru je zanimalo da li bi se mogli projektovati izborni rezultati da je opozicija bila ujedinjena na njima.

- Pa da je opozicija ostala jedinstvena, tu pre svega mislim na koaliciju Srbije protiv nasilja i koaliciju Nada, da je imala i dalje jaku motivacionu, integracionu podršku Proglasa i da su joj pristupili, na primer, Savo Manojlović i pokret Kreni promeni, ali i neki koji se čine na prvu nebitni, ali to su na primer i Dveri i Boris Tadić i još poneko, tu je opozicija mogla da računa pa možda i na pobedu u Beogradu. I u nekim gradovima, ali taj tip sinergije je zaista teško bilo ostvariti tehnički i zbog raznih i ličnih animoziteta, ali s druge strane ne treba nikada poceniti Vučićevu moć i veštinu fragmentacije političkih protivnika i tu on uvek postiže dobro rezultate.

Basara je konstatovao da niko ne može da bude fragmentisan ukoliko to ne želi.

- Pa znaš šta, Vučić ne može da zabrani da se svi ujedine. Ali postoje i subjektivne slabosti, određeni objektivni razlozi. Ali znate šta je to? Jedno je šta je dobro za politički sistem Srbije. Ja mislim da je to ukrupnjavanje političke scene. Ali opet, s druge strane, niko nema pravo na monopol nad opozicijom. Partikularni interesi opozicioni možda nisu dobri za politički sistem Srbije i demokratiju, ali su legitimni. Mislim da svako ima pravo da traži svoje tu interese. Jer ovde ipak, na primer, Kreni promeni ili Zeleno-levi front, ili gospodin Nestorović sa Mi, snaga naroda. To su ipak nove organizacije, partije i entiteti novog tipa. Dok imamo one stare oldtajmere koji su stvari i dalje derivati raspada DS-a. Odnosno, i dalje su jedna vrsta procesa raspada DS-a, koja se do kraja nije raspala. I ova sada stranka, koja i dalje nosi ime i brend DS-a, je samo jedna od frakcija Demokratske stranke. I to polje, to političko polje, očigledno nije reintegrisano.

