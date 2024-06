DODIK NA SEDNICI DVE VLADE: Sprski nacionalni interes i državni interes za nas nema alternativu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske da sprski nacionalni interes i državni interes za nas nema alternativu.

- Bez razumevanja predsednika Vučića ne bi se desilo ni ovakvo okupljanje. Ovaj forum smatram našim saborom i on je sabor svih nas. Verujem da ima među nama onih koji su ovo shvatili kao dan koji su trebali da rezervišu za nešto, da odu negde, a ja sam ponosan što sam saradnik Aleksandra Vučića. Bićete ponosni što ste bili ovde sa nama donoseći jedan istorijski dokument koji rehabilituje srpske interese. Ključno pitanje naših odnosa u budućnosti jeste srpski nacionalni interes. Sprski nacionalni interes i državni interes za nas nema alternativu. Ponosan sam što sam deo ovoga, ponosan sam što sam kao poslanik digao ruku za formiranje Republike Srpske. Deklaracija je suštinski nacionalni dokument, ona je dala odgovore na mnoge izazove. Deklaracija koju danas usvajamo biće potvrđena i postaće vlasništvo, a mi moramo da se potrudimo da je to vlasništvo svakog čoveka naše države. Ovaj sabor, sa istorijskim diskontinuitetom, od nekoliko vekova se rehabilituje i povezuje. Deklaracijom se obuhvataju važni aspekti naših odnosa. Zajedno ćemo, kao dan Srbije koji se obeležava 15. februar, obeležavati i kao Dan Republiske Srpske, ali ćemo ostati pri tome i da je 9. januar Dan nastanka Republike Srpske. Srbija rehabilituje svoju snagu, hoćemo snažno da kažemo da smo pripadnici jednog naroda, da je sprski narod i u CG i u BiH, da su to Srbi. Uvek ističemo, da ne želimo nikoga da ugrozimo, a zbir svih napora oko nas i blizu i daleko uvek ugrožavali nas. U vremenu smo kada se u UN dešava sraman čin okupljanja onih koji su hteli da nam nametnu etiketu genocidnog naroda. Braneći se kako to nije rečeno, ali se podrazumeva - poručuje Dodik.

Naglašava da Srbi nisu genocidan narod i da se "rezolucija nas ne tiče u smislu da treba da je provedemo."

- Srpski narod mora trajno da oda priznanje predsedniku Vučiću i da stane iza njegove borbe. Prepoznati u nepovoljnom okruženju trenutak, da se boriš tako, mogu samo veliki lider i državnici. Više nego iko je shvatio da to nije običan papir nego nešto što treba da nas obeleži. Kosovo i Metohija je neotuđiv deo Srbije ali i Republike Srpske koja svoje vrednosti, identitet i sve ono što je važno za sprski narod, upravo sa korenima sa KiM. Moramo da kažemo da nema razlike između toga šta se govori ovde ili na drugom mestu. Da kažemo jasno da je Republika Srpska bila zadovoljna autonomijom koja je data putem Dejtonskog sporazuma ali to je srušeno, nizom godina, raznim akrobacijama dovedeno u pitanje. I danas bi bili zadovoljni ali danas to više nije moguće, ne zbog nas nego zbog onih koji neće da se vrate na Dejtonski sporazum. Republika Srpska svoje zadovojnostvo autonomijom dobijeno Dejtonskim sporazumom ne može više da afirmiše jer je ugroženo. Mislim da upravo danas, ovakav pristupa, da srpski narod na svom saboru definiše i daje odgovore na otvorena pitanja.

- Mi u Republici Srpskoj smatramo da BiH ne može da nastavi sa kršenjem Dejtona i stranom intervencijom i mislimo da je bolje da živimo kao dobre komšije sa svojim pravima, političko-teritorijalnim subjektima nego da budemo stalno posvađani. Srpski narod želi mir i uveren sam da ako dođemo u trenutak da moramo da odlučujemo o tome, ako nas okolnosti navedu da nam je ugrožen mir, samo sledite predsednika Vučića. Današnje okupljanje trebalo bi da bude pozdravljeno i od naših komšija. Da kažemo da ćemo poštovati jedni druge, Srbi poštuju svakoga, svačiji identite. SPC je očuvala naš identitet u gotovo nemogućim okolnostima. Uvek želimo da Srbija bude jaka i ona se uzdigla, Srbija zadnje decenije je neprepoznatljiva. Moram da kažem, kada dođem u Srbiju vidim veću živost, promenu, snagu, snaga je u opredeljenju, Kada sretnem Vučića on svaki dan živi u borbi za srpski narod, za Srbiju. Srbija se zahvaljujući Vučiću vratila obeležavanju važnih događaja iz istorije. Ponosan sam na Vučića što je u izradi ove deklaracije odbio sve napade koji su dolazili od strane onih koji smatraju da je uspeh kad neomoguće da Srbi izraze svoje ciljeve. Budite ponosni što ste deo ovog skupa, vratimo se pravim vrednostima.

- U Srbiji i RS žive i drugi narodi i imaju isti tretman. Hvala svima koji su radili na ovom važnom dokumentu. Sa Aleksandarom Vučićem dobijamo pomoć koja je vidljiva na svakom mestu. Svedok sam da je hteo i da se u federaciji naprave škole i drugi objekti koje su drugi odbili.

