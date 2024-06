"ZAPAD POTPIRUJE VATRU U REGIONU, ALI SRBIJA NIJE JEDNOSMERNA ULICA" Vujičić za Kurir: Saborom smo postavili jasne crvene linije

Pritisci na Srbiju koji su usledili nakon Svesrpskog sabora i negativne reakcije, ne jenjavaju. Naime, nakon Prištine, Sarajeva i Podgorice, oglasio se i Stejt Department kao i američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil.

Mešanje regiona i Amerike u unutrašnju politiku Srbije, analitičari smatraju neprimerenim, dok sa druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će se stanje na Balkanu smiriti kada uzmemo stvari u svoje ruke.

foto: Profimedia

Analizu novonastalih događaja, za jutarnji program Kurir televizije, iznela je Danijela Vujičić, predsednica skupštinskog Odbora za KiM.

Prvo je istakla licemerje Zapada, kao i njihovo tumačenje rezolucija i sporazuma po sopstvenim željama:

- Mi smo navikli na licemerje Zapada i kao što je predsednik rekao svako uzima iz rezolucija i iz međunarodnih sporazuma koji su potpisani od 1999. godine, rezolucija 1244 i sada imamo godišnjicu Kumanovskog sporazuma, svako je tumači na svoj način, naročito licemeri sa Zapada i koliko znamo kao što je predsednik rekao, nije problem da NATO trupe dođu na Kosovo, po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali je problem da hiljadu srpskih vojnika i policajaca se vrati na Kosovo, takođe po toj rezoluciji koja je takođe to garantovala i predvidela, tako da ta selektivna pravda i selektivno tumačenje je nešto kroz šta prolazimo, pa je tako u redu da mi Briselski sporazum sprovedemo do kraja, odnosno sve ono što su zapravo obaveze naše i Beograda, integracija u policiju, integracija u pravosuđe i tako dalje, ali je problem da se formira Zajednica srpskih opština koja je ključ Briselskog sporazuma i dogovorena u 6 tačaka i 11 godina je već nemamo.

Vujičič je pričala o crvenim linijama, pa je i pričala o tome koliko se zalažemo za mir i stabilnost na Balkanu.

02:54 ZAPAD POTPIRUJE VATRU U REGIONU, ALI BALKAN NIJE JEDNOSMERNA ULICA Vujičić za Kurir: Saborom smo postavili ocrtane crvene linije

- Tako da smo nekako navikli da uvek neko vuče jednostrane poteze, donosi selektivnu pravdu kada je u pitanju Republika Srbija i prosto mi smo ovih dana i to je zapravo bila jedna lepa prilika da prvim Svesrpskim saborom ustvari postavimo neke ocrtane crvene linije i zapravo napravimo jedan nacionalni konsenzus i pokažemo da smo jaki, jer Srbija i u pogledu Zapadnog Balkana kada o tome govorimo jeste regionalni lider. Za Zapad to ne znači ništa, za nas znači opstanak srpskog naroda, institucionalna saradnja i naravno Srbija jeste lider u regionu i samim tim tako i treba da ostane i da jačamo svoje veze koje imamo. To nije pretnja, niti je to jednosmerna ulica kao što to sa Zapada govore, da prosto tim produbljujemo nekakve emocije, ali nas niko nije pitao da li neko produbljuje neke emocije kada je u pitanju rezolucija o Srebrenici koju su posle 30 godina nametnuli - rekla je predsednica skupštinskog Odbora za KiM, pa dodala:

- Ta jednosmerna ulica u koju Zapad ulazi i koju samo gleda da bi ostvario svoje neke ciljeve i prosto potpiruje vatru u regionu, to za Republiku Srpsku i srpski narod znači drugačije, znači da želimo saradnju i naša pružena ruka u okruženju zapravo i dalje stoji. Tako da nikakva pretnja, samo tražimo da sve ono što je dogovoreno zapravo bude ispoštovano i da to isto važi i za srpski narod i naše nacionalne interese.

