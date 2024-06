"SASTANKA NIJE BILO - KURTI NIJE HTEO ILI SMEO DA SE SASTANEMO" Vučić sumirao radni dan u Briselu, dotakao se i našeg fudbala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu gde učestvuje u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Nakon sastanaka sa evropskim zvaničnicima, predsednik se obratio javnosti.

- Sastanka nije bilo. Vraćam se nazad, sam sa Vukanom što će reći da moram biti duže budan, iako više nije mali. Uradili smo dobar deo, posebno prepodne. Želim da vas obavestim da sastanka sa Kurtijem nije bilo, jer Kurti nije hteo ili smeo da se sretne sa mnom. Neće čovek da me vidi. Nije spreman na sastanak sa mnom. Ne bih prevaljivao ovoliki put, nego srećom jutros su bile dobre vesti za Srbiju, kao što fudbal može da vam uništi raspoloženje. Tri puta sam se vraćao na sastanak, prenosili su mi njegove poruke, pa sam ja odgovarao i tako... Čovek neće da me vidi. Zvanični odgovor je bio da nije spreman za sastanak sa mnom

- Na bilateralnim sastancima je bilo sve kako treba, bili su uspešni. Razgovarali smo svemu, provođenju sporazuma, o dijalogu, situaciji na KiM. Glavni pregovarači će nastaviti najverovatnije u utorak sa sastancima. Tako da očekujem nastavak i mi imamo mnogo posla da radimo. Težak je to posao za Petkovića, Miloša, sve naše ljude koji napordno rade. Vi sačekate mene pa mislite da sam dobro ili loše raspoložen, a mnogo je to problema, teška pozicija za naš narod na KiM. Ali nastavićemo da se borimo i štitimo interese Srbije i koliko možemo pomognemo našem narodu.

Kako istilče Vučič, Kurti uvek pronađe razlog zašto za nešto nije.

- Za nas je u suštini važno da smo jutros imali dobre sastanke. Verujem da postoji taj prostor za agendu rasta koju provodimo i kroz ekonomske reforme.

U vezi sa jednostranim potezima Prištine, Vučić je kazao da niko ne može da garantuje da ih neće biti u budućnosti.

- Po stoti put sve prihvatimo i kažemo, mi smo za promet roba, kapitala, usluga i svega, ali Kurti uvek nađe nešto za šta nije. Kada kažemo da podignu barijere da normalno trgujemo, od tog trenutka nema odgovora. Neće da kritikuju albansku stranu jer im to ne ide u prilog. Jutros smo imali veoma dobre sastanke i sa Varheljijem i Šarl-Mišelom, verujem da je ostvaren napredak i da možemo da računamo da smo blizu "investment grejda", što bi bila fantastična vest za građane Srbije, jefinitiji novac, ali i mnogo veće investivije - objasnio je Vučić.

Takođe, predsednik je zamolio ministre da zaborave na to da su najuspešniji ministri zbog vršenja političkih pritisaka, da se ne ponašaju kao u samoupravno doba, pa da ih uzak krug ljudi slavi a država plaća cenu.

- Želim da sačuvamo finansijsku disciplinu, kontrolišemo spoljni dug, ostvarimo sve oko EXPO-a, ostvarimo značajna povećanja plata i penzija u odnosu na stopu inflacije. Srećom, privatni sektor ne zaostaje za javnim, to su dobre i važne stvari. Siguran sam da će i EU reći ko nije želeo sastanak danas - dodao je Vučić.

- Inflacija je sada značajno pala, ali primanja moraju biti veća i za penzionere i za ljude u privatnom sektoru, srećom ne zaostaje ni za javni sektor. To su važne stvari i važni signali. Oni kažu da Kurti traže da priznamo Kosovo, i novinar njihov kaže da sam vikao na njega. Šta ćete, malo slažu, ali to su oni. To je suština, traže da mi priznamo Kosovo i smislili su još neke zahteve, i sve se vrti u krug. Jedna, druga, treća, peta, gde jure priznanje. Zaključak nisam ni morao da donosim, nismo ni razgovarali, kako da dođe do napretka. Ali sa predstavnicima EU smo imali dobre razgovore. Niko od njih nije ni naivan, ni glup, to su pametni ljudi, ali druga je stvar kakav je stan pojedinih zemalja članica, ali će morati da kažu da nije postojala jedna strana koja nije želela da priča sa drugom

Predsednik se dotakao i fudalske utamkice koju je sinoć Srbija igrala sa Danskom.

- Mi ulažemo mnogo novca i kao što ću vam reći, očekivao sam bolji rezultat i od naša dva košarkaška kluba imajući u vidu nivo investicija od strane Republike Srbije. Da vidimo da li je taj novac adekvatno vraćen. Ćutali smo posle Katara, rekli okej izgubili smo, užasno smo igrali i izvući ćemo poruke. A onda opet odemo u jednu od najlakših grupa i ne možemo da pobedimo neku jeftiniju ekipu od nas. Znam koliko smo uložili, ako nismo zadovoljni idemo da menjamo stvari. Uložili smo više od onoga što nam je isporučeno.

On je dodao da će se nastaviti sa ulaganjem dok se ne dođe do rezultata.

- Kada ulažemo novac, hoćemo da vidimo rezultate. Nemojte da smetnete s uma da smo mi od Olimpijada u Pekingu i Londonu, gde smo imali 3-4 medalje, došli do 8-10. Naš cilj u Riu je najmanje 10 medalja. To je politika države. Imaš rezultat, nemaš rezultat. Neću da diskutujem o tome šta je adekvatno i kakvi su rezultati.

Kada je reč o našim košarkaškim klubovima, predsednik je naveo da je problem taj što Partizan i Crvena Zvezda ne dovode mlade igrače.

Prethodno su i predsednik Vučić i Kurti imali odvojene sastanke sa Boreljom i Lajčakom.

U svom ranijem obraćanju Vučić je ponovio posvećenost Srbije da učestvuje u traženju kompromisnog rešenja u cilju zaštite srpskog naroda i normalizacije odnosa, i dodao a Priština nije u stanju da ispuni ono što je potpisala pre 11 godina, a to je formiranje Zajednice srpskih opština.