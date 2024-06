UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ: Ovo je smišljeni teroristički napad, ništa tu nije slučajno! Biće još hapšenja, crveni alarm do utorka

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra govori o svim važnim i gorućim temama za Srbiju

- Biće još hapšenja, sve proveravamo, biće to završeno! Crveni alarm do utorka - rekao je ukratko predsednik na samom početku jutrošnjeg gostovanja na TV Prva gde je govorio o daljem postupanju, radu i istrazi terorističkog napada koji se juče dogodio ispred izraelske ambasade u Beogradu.

- Svi smo naučili da BIA i policija rade po nalogu Tužilaštva, treba još nešto da se zvarši pa da se ide u potstupak i hapšenje lica. Verujem da ćemo da utorka da rešimo veći deo toga i da će biti to uredu, kazao je Vučić govoreći o crvenom alarmu koji je na snazi.

"Napadač je bio izuzetno dobro obučen"

- Ovo je smišljeni teroristički napad, ništa tu nije slučajno! On je ciljao odozdo samostrel iz kese nije ni vadio ne očekujući ništa drugačije... Napadač je bio izuzetno dobro obučen i da je strelu ispalio držeći samostrel u kesi, kako bi napad bio potpuno neočekivan, rekao je Vučić izrazivši divljenje prema postupanju žandarma Miloša Jevremovića koji je uspeo da bude toliko priseban da ga likvidira i toliko priseban da ne izvadi strano telo iz svog vrata.

Vučić: Crveni bezbednosni alarm na snazi do utorka

Vučić je kazao da će crveni bezbednosni alarm najverovatnije biti na snazi do utorka. "Mislim da ćemo do utorka sve razrešiti i da će do tada biti sve u redu", rekao je on.