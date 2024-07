MANDIĆ: Nismo konsultovali Vučića o rezoluciji o Jasenovcu, to je stvar Crne Gore

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kazao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori istinu, te da ga on i njegov kolega Milan Knežević nisu konsultovali o usvajanju rezolucije o Jasenovcu. Naglasio je da je da je cilj da se odluke donose u skladu sa većinskom podrškom građana Crne Gore i sa procenom njihovih predstavnika u parlamentu.

“Nikoga on od nas nije zvao, niti smo mi zvali njega da se konsultujemo šta ćemo to usvajati u Skupštini Crne Gore. Izvorno je ideja potekla od mene. U okviru koalicije Za budućnost Crne Gore kolega Knežević i ja smo u razgovorima sa predsednikom najjače parlamentarne stranke Spajićem i stranke Demokrata tražili i dobili podršku, izglasali to u Skupštini”, kazao je on.

Ponovio je da je ideja samo njihova.

“Niko je sa strane nije uvezao, nezavisno što najveći broj naših sunarodnka glasa gospodina Vučića. Ovo je bila tema i priča koja je vezana za Crnu Goru i ona je vezana za prošlost, za kulturu sećanja kakvu mi želimo da imaju građani Crne Gore, da to ne bude jednostrano, da ne bude zastupljen samo jedan deo teških zločina koji su pratili našu prošlost, nego da pokušamo kroz širu sliku da obuhvatimo sve”, kazao je on.

Dodao je da je glasanje rezolucije stvar Crne Gore.

“Niti me zvao Vučić, niti smo mi zvali njega. To je stvar Crne Gore. Mi smo međunarodno priznata država i želimo da odluke donosimo onako kako procenimo i odluke koje imaju većinsku podršku građana Crne Gore”, kazao je on.

Mandić je ponovio da mu je žao što predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel nije došao u Crnu Goru.

"Nisam baš iz obraćanja gospodina Mišela razumeo nešto drugo do onoga što je trebalo razumeti, a to je da Crna Gora treba da nastavi putem evropskih integracija, da smo lideri u regionu i da treba da budemo u potpunosti posvećeni tome", kazao je on.

Iznenađen je, kaže, reakcijom zvaničnog Zagreba.

“Nije osuđen samo sistem logora u Jasenovcu, nego je osuđeno i ono što se dešavalo u Mauthauzenu i u Dahau, jedan je u današnjoj Austriji, drugi u današnjoj Nemačkoj i nemamo nikakvu reakciju iz Nemačke i Austrije, a u hrvatskom Saboru i Hrvatskoj podigla se velika priča zbog nečeg za šta smo naglasili da nema nikakve veze sa savremenom Hrvatskom i sa ljudima koji danas predstavljaju hrvatski narod”, kazao je on.

Istakao je da bi voleo da u parlamentu primi zvaničnike Hrvatske kojima bi objasnili pozadinu usvajanja rezolucije.

