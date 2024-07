DUŠAN BOROVČANIN: U nama se probudio srpski inat, organizovaćemo najbolju Specijalizovanu Ekspo izložbu dosad

- U nama se probudio srpski inat kad smo odlučili da organizujemo najbolju Specijalizovanu Ekspo izložbu dosad - i po broju poseta i po trajanju uspomena. Iako je početak same manifestacije udaljen tri godine, na izgradnji i pripremi Ekspa 2027. Beograd urađeno je dosta toga. Specijalizovana izložba, koja će u našoj prestonici biti od 15. maja do 15. avgusta 2027, imaće za temu "Igra(j) za čovečanstvo" i okupiće ceo svet na jednom mestu - kaže u intervjuu za Kurir Dušan Borovčanin, direktor preduzeća Ekspo 2027. Beograd.

foto: kurir

Građanima i dalje nije sasvim jasno šta je zapravo Ekspo 2027. i šta će se tačno dešavati unutar paviljona tokom ta tri meseca specijalizovane izložbe?

- To je i prirodno, jer Ekspo izložba nikad nije bila održana na prostoru Zapadnog Balkana, a mali broj građana je imao priliku da poseti neku u svetu. Ali Ekspo izložbe se organizuju od 1851, Srbija učestvuje od 1885. i one okupljaju svet na jednom mestu na nekoliko meseci u pronalaženju rešenja za izazove našeg vremena. To je prostor za razmenu ideja, znanja, naučnih dostignuća, ali i specifičnog pogleda na život i svet. Tako smo predložili temu "Igra(j) za čovečanstvo" da podsetimo da igra nije samo važna za razvoj čoveka nego da je i koristimo kako bismo došli do nekog saznanja, otkrića. Mnogi znaju za priču da se Tesla igrao brodićem na reci Nijagari i došao do ideje čamca na daljinsko upravljanje putem radiotalasa, ili da je Bendžamin Frenklin video kako grom udara u njegovog zmaja kojim se igrao na vetru i izumeo je gromobran. Ali igra je i važna jer spaja ljude, podstiče pozitivan duh. To nam je i cilj na samoj izložbi. Da posetilac, po dolasku na Ekspo, zapravo kreće na svojevrsno putovanje oko sveta, tačnije u oko 120 zemalja, gde će imati priliku da upozna kulture drugih naroda, proba njihove specijalitete, posluša tradicionalnu muziku ili zapleše uz dobro poznati tango ili valcer, odigra neku društvenu igru te zemlje ili posluša neko dobro predavanje. Želimo da stvorimo osećaje i uspomene za pamćenje, ali i pokrenemo ljude na slogu i dobročinstvo.

foto: Instagram/mali_sinisa

Osim lepih uspomena, koje konkretno benefite nakon okončanja Ekspa 2027. mogu očekivati građani?

- Ekspo predstavlja najveći događaj koji je naša zemlja ikada organizovala, ali i najveću razvojnu šansu za nas. Pored povrata investicije za 92 dana trajanja izložbe, ovde govorimo i o najvećem mogućem uticaju na reputaciju zemlje, najbrojnijim posetama najviših zvaničnika zemalja, diplomatskim kontaktima, za koje bi u redovnim okolnostima, bez Ekspo izložbe, bilo potrebno nekoliko decenija da se ostvare. Ekonomski i kulturni razvoj naše zemlje koji proizilazi iz organizacije Ekspo izložbe je podsticaj za trajnu urbanu transformaciju, kako za arhitekturu, saobraćaj, turizam, tako i za nematerijalne oblasti, poput kulture i obrazovanja.

Projekat Ekspo 2027. košta oko 18 milijardi evra. Procenjuje se da će Srbija tokom izložbe prihodovati oko 1,1 milijardu evra, ne računajući aktivnosti pre i posle izložbe. Pojasnite građanima Srbije ekonomsku računicu izložbe i da li ona stvarno ima toliki ekonomski značaj za jednu zemlju.

- Vi govorite o nekoliko stotina projekata koje naša država sprovodi širom Srbije kako bi Srbija imala bolju infrastrukturnu, turističku ponudu za nekoliko miliona posetilaca te 2027. Sama izložba košta oko 1,2 milijarde evra. To jeste zahtevan projekat samom činjenicom da treba da pokažemo da mi takav događaj možemo da realizujemo i budemo prvi put u istoriji domaćini celom svetu. To je jedna sjajna stvar za naš ugled u svetu i prilika da nas vide kao zemlju razvoja, investicija, saradnje i da žele da dođu ponovo u Srbiju i ovde uživaju ili rade. Infrastruktura na samom izložbenom prostoru, kao i svi ti projekti o kojima govorite, van izložbenog prostora, ostaju upravo našim građanima na korišćenje, od puteva, preko sportskih dvorana, do sajma, muzeja itd. Ali sve to nas i klasifikuje nadalje za razna druga takmičenja i svetske događaje, za šta dosad nismo ni mogli da se kandidujemo jer nismo imali kako. Srbija je, od momenta kad smo dobili da organizujemo Ekspo pa nadalje, već daleko privlačnija za ozbiljne kompanije da investiraju i s nama sarađuju, diplomatija nam se unapređuje, što sve stvara nove prilike, ali što je najvažnije, Ekspo donosi veliki priliv novca, bolji životni standard, više mogućnosti za zapošljavanje i veće plate našim građanima.

SVETSKI IZVOĐAČI, GRUPE, SPORTISTI... Možemo li očekivati i koncert neke megasvetske zvezde u Beogradu? Možda baš na novom, nacionalnom stadionu? Da li je, recimo, zamislivo da Rijana peva u Beogradu na Ekspu 2027? - Apsolutno je zamislivo da u Beogradu vidimo baš poznate svetske izvođače, muzičke grupe, sportiste, pa i motivacione govornike koje rado slušamo na nekim digitalnim platformama. Verujem da će svaki naš sugrađanin bar nekoliko puta dolaziti na Ekspo da vidi šta se dešava i svaki put biti pun utisaka.

Gde smo sada, konkretno, na putu do Ekspa 2027? Šta i koliko je urađeno, a koliko toga je ostalo?

- Prošlog meseca obeležili smo godinu dana od kada je više od 90 zemalja glasalo da upravo Srbija i Beograd budu domaćini Specijalizovane izložbe 2027. Iako 2027. godina deluje daleko, pripreme za izgradnju, ali i programe i osmišljavanje same izložbe već su uveliko u toku. Verujem da je i veliki broj naših građana zadovoljan obrisima novog grada koji niče u Surčinu. Nedavno nas je posetio i gospodin Kerkentzes, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe, koji prati šta radi svaka zemlja domaćin na pripremi i realizaciji Ekspo događaja, osiguravajući najviši kvalitet i uspeh. On je preneo veliku zainteresovanost zemalja članica, što je snažan znak da će međunarodno učešće u Ekspu 2027. Beograd biti nezaboravno. A ništa manje od toga i ne planiramo!

POSTAVIĆEMO STANDARDE Ekspo se završava avgusta 2027, a koliko cenite da će biti dugi njegovi dometi? - Ekspo je toliko veliki i važan događaj da je Srbija već drugačije u svetu percepirana. Zemlje jedva čekaju da krenu s nama u pregovore i dođu da gradimo paviljone, jer žele da nas bolje upoznaju, vide zašto se toliko priča o Srbiji i onda je prirodno što kažemo da ćemo imati najmanje 120 zemalja u Srbiji na tri meseca. Verujem da ćemo postaviti standarde za događaje ovog tipa i veličine u ovom delu Evrope, kao i da će se u regionu, a i šire još dugo nakon održavanja izložbe govori o uspešnosti naše organizacije i o gostoprimstvu našeg naroda. U konačnom, radujemo se da svi Srbi budu ponosni na ovo što stvaramo i zadovoljni.

Zašto ste se odlučili baš za temu "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve"? I šta je u toj priči vaš favorit?

- Kad smo se kandidovali za domaćina Specijalizovane izložbe, jedan od izazova bio je odabir dovoljno zanimljive teme da privuče pažnju zemalja koje glasaju, a da sa druge strane bude takva da većina zemalja sveta može na nju da odgovori. Složićete se da ne bi baš svaka zemlja mogla da odgovori na temu veštačke inteligencije ili očuvanja okeana. Sa druge strane, igra je važna tokom čitavog života, a zajedno s njom i kreativnost i razigranost koje dovode do otkrića u nauci, tehnologiji, pa i sportu i muzici.

foto: kurir

Zašto je to tako važno? Zato što kreativnost omogućava da se nosimo s neizvesnošću, da preispitamo percepciju i da ostvarimo pozitivan uticaj na svet. Muzika i sport imaju neverovatnu moć da inspirišu i da okupe ljude i nacije. Igra je centralni element oba. Osim toga, muzika i sport, kao i tradicionalne igre i plesovi, predstavljaju veliki element identiteta, istorije i tradicije svake zemlje. A Srbija ima puno toga da pokaže, što lično smatram najvažnijim.

Je li to bilo presudno da Srbija dobije priliku da organizuje Specijalizovanu izložbu Ekspo?

- Tema je jedan od glavnih razloga zašto je Srbija pobedila u oštroj konkurenciji sa svetskim metropolama. Verujemo da je svima prijalo da vide razigranost u temi i mogućnost da se pokažu u svojoj kreativnosti.