PREDSEDNIK VUČIĆ IZ EGIPTA: Očekujemo da uvećamo trgovinsku razmenu na 200 miliona evra! TRAMP ČUDOM OSTAO ŽIV

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Kaira, gde boravi u dvodnevnoj poseti Egiptu.

Predsednik Srbije je govorio posle današnjeg sastanka sa premijerom Egipta i obraćanju na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu.

"Veoma dobri razgovori sa premijerom Egiptom, očekujemo da uvećamo trgovinsku razmenu za 100 miliona evra i da bude 200 miliona evra. Videli ste i dobro ponašanje i naše i njihove privredne komore, rade već na konkretnim primerima".

"Tražimo prostor svuda da i naši ljudi mogu da obezbede prostor za jedinstveno tržište, i da Egipćani ne samo da ne izgube na ceni već da robu istog kvaliteta dobiju po nižim cenama, što je obostranom interesu. Važno je uspostaljanje linije između Beograda i Kaira što je pre moguće. Pokušaćemo i Niš da spojimo sa Aleksandrijom. Istovremeno razgovarali smo u učešću njihovih kompanija na Ekspo i samom učešću Egipta na Ekspo".

foto: screenshot Video Plus

"Dogovorili smo učestale sastanke članova vlade. Sve u svemu velika i ogromna zemlja. U budućnosti ćemo sa Egiptom da razvijamo još bliže odnose".

"Nama je trebalo papirče da uđemo u Egipat, a njima nije dozvoljeno dok nam pametnjakovići ovog sveta ne daju da vodimo svoju politiku. To je jedino što je premijer Madbuli zamerio, naravno, na kulturan način".

Komentarišući izjavu bosanskog političara Ramiza Salkića, koji je rekao da "Srbija nikad neće odustati od teritorijalnih pretenzija prema BiH", Vučić je rekao:

"To su ljudi koji kažu da su Srbi počinili četiri genocida do sada. Srbi su krivi za zločine i u Drugom svetskom ratu izazvane od NDH i Hadžar divizije kao udarne snage jedne od udarnih snaga NDH. Mada na to sve ste do sada navikli, ne znam čemu se čudite. O članu Predsedništva Bećiroviću pročitajte njegovu knjigu, naziv kljige je 'teriorijalne pretenzije Srbije na BiH', ili tako nešto, nemojte me držati za reč. I videćete da za četiri genocida optužuje Srbiju, a inače mi to radimo od 1804. godine. Ludilu kraja nema".

"I kad govorite o svemu što se desilo Trampu, kao što ne prenose njegove reči, tako je sistem tih, lažno liberalnih, a u stvari duboko autokratskih i medija i političara i duboko autokratske opredeljene javnosti navikao da čak i ne prenosi vađe reči. Oni, danas kažu Vučić pozvao na mir i stabilnost zapeta iako potpiruje vatru. Oni ne mogu da puste ni šta sam rekao. Oni moraju da iznose svoj zaključak, zato što im se ne sviđa ono što sam rekao. Ako se ne dopadaš onima koji su tvorci informacija, onima koji vladaju svetom, onda su oni ti koji će da objasne šta si ti u stvari hteo da kažeš. I ja nisam te malo gurnuo po ramenu, udario sam te motkom po glavi".

"E to vam je ta priča, kad odeš u Hram Svetog Save: 'Šta će nečastivi u Hramu?'. Pa ništa osim što u njegovo vreme i njegovom inicijativom je taj Hram urađen, 80 posto. I sve im je tako. Alah će da ti kazne, kriv si Vučiću. To vam ide u savremenom svetu, tako da i Čanak može nešto tako da kaže jer nije njegova glava u pitanju. Da su ga kamenom gađali, mislim Trampa, bilo bi skandalozno, a ovako da neko puca suviše je strašno da bih prihvatio da neko ozbiljan može sa tim da se igra. To je naša svakodnevica. Biće toga koliko hoćete. I sa FIcom ste videli šta se dogodilo".

"Ovaj čovek što je pucao on vam kaže da mrzi Trampa i republikance. Kada provodite satanizaciju, a šta očekujete da svi ljudi razumeju da vi lažete. Pa neki ljudi ne misle da vi lažete i neki nisu sasvim čisti, a neki jesu a misle da čine dobro delo time što će nekoga da ubijete. Robert je moj dobar drug pre svega. Razmišljao samm bezbroj puta šta je razlog i onda shvatite da je to razlog. Provodili su godinama satanizaciju Fica".

Kaže da su imali i plan da ga uhapse, ali nisu, a onda se desilo da opet pobedi.

"Pobedio je jer je stvarni i veliki lider i narod to prepoznaje. Neće više narod da sluša lažnoliberalne elite koje misle da su Bogom dane da vam sude o svemu. Ne zaboravite, oni su nama, nekakav Fridom Haus ili već ko, rekli da ima jedan povređen na nekim demonstracijama, a ne postoji zemlja na svetu koja je tako liberalna i koja dopušta da milicija bude napadana i da pušta ulaz u sve državne organe i sve drugo. Pa šta će sada da kažu da je Amerika najgora zemlja na svetu, pošto su pucali na opozicionog predsedničkog kandidata tokom njegovog skupa. I to iz dugih cevi. Hoćete li to da kažete ili nećete, ili ćete i dalje da nam objašnjavate da zakon o rodnoj ravnopravnosti nije pokrio sve kategorije u Srbiji, pa ste zato krivi, ili zakon o REM nije ne znam šta... Koga vi zavitlavate više? Šta mislite da je narod lud u svetu, da su svi ludi u svetu? Zato se podižu ljudi u svetu i bore sve snažnije i naravno da minimizuju kada nekoga napadaju, a naravno da dižu kada druge neko pogleda popreko. Da li je rečeno 'Očekujem da ga Alah kazni'. Citat. Ja ćutim, kažem sve želim najbolje, ništa ne kažem. Oni kažu: 'kako je VUčić okrenuo jednu plemenitu izjavu'. To je ta perverzna inverzija kojoj prisustvujemo svakog bogovetnog dana. To je ludilo u koje nas uvlače. U kojem nisam čuo ono što sam čuo, nego oni će da nam objasne".

"Tramp je čudom ostao živ".

"Vučić je od Beograda na vodi napravio kafanu sebi. A ne pijem ja tamo vinjak, nego Ćuta".

"Zapamtite moje reči, to će da se desi. Ako svima u svetu budemo dali da na ovakav način svetom upravljaju, vidite da imamo posla sa ludacima koji neće da govore o miru. Oni misle svi da treba da ratuju, da je sada prilika da urade sve što im padne na pamet".

"Na nama je da čuvamo mir, a ludaci širom sveta neka rade šta im je volja".