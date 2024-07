PREMIJER VUČEVIĆ: Vlada sutra o hitnoj nabavci opreme za klimatizaciju u GAK Narodni Front

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da bi želeo da nemački kancelar Olaf Šolc i potpredsednik Evropske komisije za energetiku Maroš Šefčovič u petak posete Srbiju, ali da to još ne može da potvrdi.

"Voleo bih da se ta poseta dogodi. To bi bila šansa za Srbiju da kancelar Šolc dva puta u svom mandatu poseti našu zemlju. Pod ovim geopolitičkim okolnostima to je zaista neuobičajna stvar i praksa", rekao je Vučević novinarima odgovarajući na pitanje o navodima pojedinih domaćih i stranih medija da će Šolc i Šefčovič u petak doći u Srbiju, kao i da će tada sa njima potpisati memorandum o kritičnim sirovinama.

Vučević je naveo da to ne može još da potvrdi niti da demantuje, ali je ukazao da država ne krije nikakve posete, već da se kod poseta na tom nivou čeka potvrda u poslednja dva ili četiri časa.

On je dodao i da, ako bude prilike za razgovor, tema će biti naši interesi, evropski put Srbije, kao i bilateralni odnosi sa Nemačkom.

"Razgovaraćemo o situaciji na Kosovu i Metohiji, razgovaraćemo o pritiscima koje Republika Srpska trpi i pokušajima revizije Dejtonskog sporazuma na uštrb Republike Srpske i srpskog naroda u BiH, o ekonomskoj sladnji pa i o jadaritu", rekao je Vučević.

On ističe da ako budu pričali o jadaritu, Srbija će se fokusirati na lanac vrednosti, odnosno industrijaolizaciju koja prati rudarstvo. "Znači nema rudarenja bez fabrika i bez industrializacije i bez ekonomske koristi za našu državu i naše građane. To je uslov Srbije, ako uopšte možemo pričati o ovom projektu. Da bi dalje pričali o tom projektu, mora da bude jasna ekonomska računica i politički interes Srbije da se ovaj projekat realizuje", poručio je premijer.

Vučević: Nemam problem da se neko protivi Jadru, ali nasilje neće biti dozvoljeno

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas povodom izjava nekih opozicionih političara i organizacija vezanih za kopanje litijuma, da on nema problem što je neko protiv projekta "Jadar", ili bilo kog drugog projekta, ali da nasilje nikome neće biti dozvoljeno.

"Što se tiče ovih izjava, imam utisak da neko pokušava da unapred opravda svoje eventualno nasilje i ono što je spreman ili misli da je spreman da uradi. Ja nemam problem da iko iskaže svoje stavove i da se protivi jednoj ili drugoj politici, nekim projektima, planovima, to je normalno. I to je čak i poželjno, ali nije poželjno i nije normalno i neće biti dozvoljeno da iko sprovodi nasilje", rekao je Vučević.

On je tako odgovorio na pitanje novinara o izjavi opozicionog političara Aleksandra Jovanovića Ćute da je "Vlada Srbije objavila rat svom narodu donošenjem nove uredbe o projektu Jadar", Save Manojlovića koji je najavio proteste i blokade i koji je rekao da je vlast odgovorna za svaki incident koji bi se mogao dogodi, Nebojše Zelenovića da će "rasturiti vlast na buljuke ako bude kopanja litijuma" i udruženja "Jadar" koje je uporedilo trenutnu situaciju u Jadru sa atmosferom uoči Cerske bitke 1914.

"Od nasilja nema ništa, niko neće nikog tući, prebijati, zaustavljati život. Nemojte ni da pomišljate ili na to i pustite se tih praznih priča", poručio je Vučević.

Ocenio je da takve izjave ne pomažu uopšte stanju u društvu i dodao je da će Vlada nastaviti da vodi otvoren, normalan i konstruktivan dijalog sa svima.

"Nema nasilja i niko neće moći da sprovodi nasilje, kao što ne može niko ni od nas da sprovodi nasilje, a ne može niko ni iz opozicionih stranaka ili nevladinih organizacija sprovoditi nasilje. A to da nam opet strane države rasture mogućnost da razvijamo državu, taj film nećemo više gledati. To je priča koja je ispričana i po meni je odavno završena, ako budemo politički zdravi", zaključio je Vučević.

Na pitanje novinara kako vlada misli da garantuje građanima čistu vodu, vazduh i zemlju, ako su pre neki dan pili zagađenu vodu i ako u Srbiji postoje samo tri rudarska inspektora, Vučević je odgovorio da bi država volela da nađe više rudarskih inspektora, koje, kako kaže, nije jednostavno naći.

"Moraćemo da radimo i da saniramo sve ove stvari. Imamo mnogo problema i oko pijaće vode. Banat ima problem pijaće vode i ne samo Banat. I to su nasleđeni problemi. Ali nisu to problemi koji su nastali juče, ti problemi postoje decenijama, nažalost", rekao je Vučević.

On je upitao da li to što postoji problem na nekom mestu znači da država treba da prestane da radi na drugom mestu.

"Treba da radimo, a treba da rešavamo ove probleme. I ne beži niko od problema. Ja verujem da ćemo i u Zrenjaninu uskoro rešiti problem pijaće vode, konačno. Ali i u mnogim drugim mestima i da ćemo zajednički pratiti sve ove projekte. Biće problema, biće izazova, biće različitih mišljenja i to je dobro, da bi došlo do najboljih rezultata. Ne odustajemo od svih razvojnih šansi Srbije i ne povlađujemo nikome. Vodimo računa samo o srpskim interesima, o interesima našeg naroda, o interesima naše države", zaključio je Vučević.

Cilj da rast BDP bude između 3,8 i četiri odsto na kraju godine

Predsednik Vlade Miloš Vučević izjavio je danas da je zakazao novu sednicu Saveta za BDP početkom avgusta i da je cilj države da rast BDP na kraju godine bude između 3,8 i četiri odsto.

"Verujem da ćemo imati taj zacrteni rast BDP do kraja 2024. između 3,8 i četiri odsto,to bi bilo optimalno za nas. I da inflacija ostane na četiri ili ispod četiri odsto, što bi garantovalo ljudima da povećanja plata, penzija ne mogu da budu poništeni kroz inflatorna kretanja", rekao je Vučević nakon postavljanja kamena temeljca za izgradnju stanova za socijalno stanovanje u Bloku 72 u Novom Beogradu, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše rad Saveta za BDP.

Dodao je da očekuje da svi mnogo brže rade, pre svega javna i privatna komunalna preduzeća, ali i ministarstva.

"Svi koji su uključeni u taj sistem su dobili vrlo jasne zadatke, predložili konkretne mere, šta treba da se rade u narednom periodu. Ušli smo u treći kvartal ove godine i moramo mnogo toga da ubrzamo. Dobro, što je inflacija pala, što smo spustili inflaciju ispod četiri odsto", rekao je premijer.

Istakao je da će biti mnogo izazova, pre svega na polju energetike, podsetio je da je bilo velikih procesa koji su uticali na industrijski rast, kao što je bilo rekonstrukcija rafinerije u Pančevu.

Vlada ne čuva tuđe interese, prirodni resursi garancija nezavisnosti Srbije

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je danas da vlada zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem čuva nacionalne interese, a ne interese drugih kompanija i država i da prirodne resurse vidi pre svega kao šansu za ekonomsko jačanje i kao garanciju samostalnosti i nezavisnosti Srbije.

"Mi verujemo da je rudarstvo neizostavni deo razvoja Srbije od one srednjovekovne pa do današnje. Srbija ne treba da se odriče prirodnih resursa i bogatstava. Verujem da je moguć održiv razvoj i izbalansiran odnos ekonomije i ekologije i da je moguće da koristite prirodne resurse i da čuvate zdravlje građana i životnu sredinu", rekao je Vučević odgovarajući na pitanje novinara na Novom Beogradu.

Vučević je dodao da Vlada Srbije ne čuva interese nijedne privatne kompanije niti drugih država.

"Naš državni, narodni i nacionalni interes je da ekonomski snažimo državu, da politički jačamo. I mi vidimo ove prirodne resurse kao garanciju samostalnosti i nezavisnosti Srbije. Kao jačanje geopolitičke pozicije Srbije i pre svega ekonomskog snaženja Srbije", rekao je Vučević.

On je objasnio da je vlada juče donela odluku na osnovu odluke Ustavnog suda da je prethodna Uredba o stavljanju van snage Uredbe o Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta "Jadar" neustavna odnosno protivzakonita.

"Vlada Sbije je postupila u skladu sa odlukom Ustavnog suda", rekao je Vučević.

On je dodao da tek predstoji izdavanje dozvola za izradu elaborata i da rudnik litijuma neće biti otvoren u kraćem roku od četiri do pet godina.

"Mnogo posla čeka one koji bi želeli da se bave iskopavanjem jadarita", rekao je Vučević i precizirao da treba da dokažu kakva je tehnologija rudarenja, a pre svega sve što je vezano za zaštitu zdravlja građana i životne sredine.

"Na tome ćemo insistirati, na najvišim standardima, čak višim nego što domaće zakonodavstvo nalaže", rekao je Vučević. On je dodao da je otvaranje rudnika veliki potencijal za Srbiju jer može da obezbedi lanac vrednosti - dolazak e-kompanija, industrializaciju i razvoj jadarske oblasti, razvoj Rađevine i čitavog dela zapadne Srbije.

"Mi želimo da vidimo da dolaze ozbiljne kompanije, a ne samo da se vadi sirovina jadarita iz Srbije", naglasio je Vučević.

Premijer je ponovio da se niko neće igrati sa životima i zdravljem građana i sa prirodnim resursima Srbije.

"Garancije ćemo po svim ovim pitanjima dobiti tako što će struka biti uključena, jer stručna javnost mora da da ocenu da li su neke procene dobre i da li su tehnologije koje su predložene najvišeg standarda, najboljeg kvaliteta. To je pitanje za struku, ne samo pitanje za politiku, a politika će donositi sve odluke", rekao je Vučević.

Naglasio je da to dug proces i težak proces.

"Zahteva mnogo procena, dokaza, stručnih analiza, a složen je i težak jer je vrlo izazovan. A pravi se klima da to treba da ne uspe. Umesto da svi navijaju da uspe nešto što treba da donese korist državi", rekao je Vučević.

Premijer je istakao i da ukoliko projekat Jadar ne bude mogao da ispuni zahteve i standarde onda neće biti rađen.

"Svuda sam rekao i ponoviću, uz dužno poštovanje, briga me za Rio Tinto, ili bilo koju drugu kompaniju i druge države, a sve ih poštujemo. Mene interesuje šta Srbija dobija, građani dobijaju i da li se čuva priroda Srbije i pre svega zdravlje građana Srbije", rekao je Vučević.

Vlada sutra o hitnoj nabavci opreme za klimatizaciju u GAK Narodni Front

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević najavio je da će vlada sutra na sednici doneti zaključak o hitnoj nabavci neophodne opreme za klimatizaciju u porodilištu Narodni front.

"Juče sam dobio objašnjenja ministra (Zlatibora) Lončara o kvaru na tom centralnom razdelnom uređaju za hlađenje u porodilištu i vlada sutra na sednici donosi zaključak o hitnoj nabavci te opreme i verujem da ćemo u najkraćem mogućem roku tu stvar popraviti", rekao je Vučević.

On je dodao i da nema informacije da taj problem postoji u još nekom porodilištu ili bolnici.

Vučević je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše medijske navode da nije radilo hlađenje u GAK Norodnim front i da li ima tih problema i u drugim porodilištima.

Dodao je da neće davati objašnjenja da li je to tehnički moglo da se desi ili nije smelo da se desi.

"Neću davati odgovor - znate šta, te stvari se dešavaju, jer će to odmah biti dovedeno u kontekst neke ravnodušnosti i nebrige. I nas je zabrinula ta vest i zato smo doneli odluku da po najkraćim procedurama, da opet ne bi neko rekao da smo nešto radili protiv zakona, da to bude otklonjeno. Nemamo informaciju da u drugim porodilištima i bolnicama ima takvih problema", rekao je Vučević.

On je dodao i da su ovi klimatski uslovi sa visokim temperaturama vrlo izazovni za sve tehničke uređaje i za ceo sistem, ne samo kod nas nego svuda u svetu.

"To je prosto realnost, a mnogo toga moramo da ulažemo i dalje, to samo pokazuje da nas mnogo posla očekuje u pogledu kupovine medicinske opreme, povećanje plata za zdravstvene radnike i za nemedicinsko osoblje koje radi u zdravstvenom sistemu, već i sve sisteme. Očekujem u najkraćem mogućem roku. Govorim o satima i danima da bude rešan problem oko klimatizacije u porodilištvu. To je zadatak Ministarstva zdravlja i zato će vlada sutra po najjednostavnijim, najbržim procedurama nabaviti uređe za klimatizaciju", rekao je Vučević.

Bonus video:

00:15 Miloš Vučević glasanje