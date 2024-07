"KASANOF ĆE PRVOM POSETOM DA OBELODANI PRIORITETE AMERIKE" Stručnjaci analiziraju: Očekuju se značajni pomaci na Zapadnom Balkanu

Mnogima je u ovom trenutku ime Aleksander Saša Kasanof slabo poznato, ali u narednom periodu biće često pominjano, i to bez sumnje, u najvažnijim pitanjima.

Aleksandar Saša Kasanof je nov izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan, imenovan umesto dosadašnjeg zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijela Eskobara. Kasanof je iskusni diplomata koji je dobio posebne zasluge za svoj rad u Ukrajini, a sada će biti zadužen za nadgledanje američke politike za Zapadni Balkan.

Više o njegovim delima, ali i profilu ličnosti, pričali su gosti "Usijanja" Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Milan Antonijević, pravnik i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Marinković je ispričao nešto više o ovom iskusnom diplomati:

- Može se reći da on dobro poznaje istočni deo Evrope, ali nisam siguran koliko poznaje Zapadni Balkan, ali svakako je on čovek koji je karijerni diplomata, mislim da je njegova ključna uloga bila kada je za vreme događaja u Ukrajini 2014. godine bio politički savetnik američke ambasade. Dakle, radi se o iskusnom diplomati. Mogu da kažem da se već nalazi u Evropi, to jeste širok dijapazon aktivnosti. Kada pogledate portfolio Džejmsa O'Brajana, on pokriva 60 zemalja, te neće biti nimalo lako gospodinu Kasanofu da se, u jednom kratkom periodu, prilagodi i posveti svim tim zemljama, nego će morati da odredi prioritete, pa ćemo videti šta su ustvari ključne stvari u Evropi po mišljenju Stejt departmenta, odnosno SAD.

Antonijević tvrdi da će prve posete obelodaniti prioritete Stejt departmenta:

- Za očekivati je da on svojom prvom posetom predstavi prioritete, jer Stejt deparmtent uvek to ostavlja onima koji imaju više iskustva. Pretpostavljamo da će i Beograd i Priština biti na tom putu, a možda i Sarajevo. Iščekujemo taj prvi prelazak Atlantika i poruke koje će on imati, pa da krenemo, kao i sa Eskobarom, sa analizama. Nadam se da ćemo tu pažnju zaslužiti, ali ne na osnovu incidenata i kriznim situacijama, već sa određenim pomacima koji se očekuju. Američka administracija čeka pozitivne signale iz celog sveta, pa mislim da će Zapadni Balkan nekako biti taj deo sveta iz kojeg se čeka nešto pozitivno.

Obradović je spomenuo vezu, kroz iskustva, Kasanofa sa našim regionom:

- Radi se birokrati koji dolazi iz institucije koja ima bogatu istoriju iskustva, koja skuplja podatke o ovom regionu, prisutna je ovde više od 100 godina i zapravo lične impresije neće toliko odrediti njegovu poziciju. On će sprovoditi politiku Stejt departmenta sa manjim ili većim finesama. Eskobar je ovde došao početkom 2000-tih, a on je govorio o stotinama milijardi dolara potencijala za Zapadni Balkan. Što se Kasanofa tiče, on možda ne poznaje ovaj region, ali poznaje one koji rovare u ovom regionu. Upravo sa tim u vezi, trebalo bi tumačiti profil jer mi nismo post-sovjetski prostor, ali se ponašamo kao da jesmo. Njegov dolazak je upravo kada u Beogradu postoji želja za strateškim dijalogom sa SAD, koji bi trebalo da se završi strateškim partnerstvom. Samim tim mislim da neće biti preopterećen prošlošću.

