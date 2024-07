SRBIJA NE GRADI PUTEVE I PRUGE ZBOG RUDNIKA NEGO ZBOG LJUDI! Ministar Goran Vesić poslao jasnu poruku

Srbija ne gradi auto-puteve i brze pruge zbog rudnika nego zbog ljudi – da bi građani bolje živeli i bili bolje povezani, poručio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i istakao da je gradnja brzih saobraćajnica na zapadu zemlje planirana odavno, ali se tek sa Aleksandrom Vučićem ti planovi i ostvaruju.

Na kritike poslanice „Srbija centar“ Tatjane Marković da se „infrastruktura pravi za litijum“, kao i da se zemlja zadužuje za izgradnju puteva, Vesić je uzvratio da se putevi grade za ljude i da je cilj Vlade Srbije da do 2027. godine izgradi 487 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

- A, ovde smo čuli kako nisu potrebni putevi i kako ne treba da se grade zato što neko drugi pre Aleksandra Vučića, odnosno oni, nisu umeli da ih izgradi. Čuli smo da 22 kilometra auto-puta Ruma – Šabac nikome nije potrebno. A, nekoliko godina ranije imali smo neleganu ponudu tadašnjeg gradonačelnika Šapca Zelenovića jednom kanadskom investitoru, koji mu je nudio koncesiju i predlagao da se naplaćuje 9,5 evra u jednom pravcu… Tako su oni zamišljali da grade puteve… - rekao je Vesić.

Naveo je da će 54 kilometara brze saobraćajnice od Šapca do Loznie biti završeno do kraja godine šta god poslanici opozicije mislii o tome.

- Očigledno je neki poslanici opozicije smatraju da Loznica ne treba da ima brzu saobraćajnicu… Šta će to njima? Ali treba građankama i građanima Loznice. Po njima auto-putevi nisu potrebni ni Trsteniku, ni Vrnjačkoj banji, Kraljevu, Požegi… Neverovatno. Važno je samo da se ništa ne radi - primetio je ministar.

Ponovio je da će do kraja godine biti završeno 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, pa će na mrežu autoputeva biti priključeno Valjevo, Loznica, Požarevac, Trstenik, Vrnjačka banja, Požega…

- Biće završeno 35 do 40 kilometara Dunavskog koridora, dok će ceo pravac biti završen godinu i po dana pre roka. Do kraja godine biće završena deonica Kuzmin – Sremska Rača, kao prvi deo autoputa Beograd – Sarajevo. Brza pruga Novi Sad – Subotica biće završena kraje novembra, godinu i po dana pre roka. Do 2027. biće zavšren Fruškogorski koridor, uradićemo 50 kilometara ’Osmeha Srbije’… - nabrojao je Vesić.

Zamerio je i dnevnom listu Nova na objavljivaju netačnih informacija i o dužini puta „Osmeh Srbije“, i o vrednosti buduće brze saobraćajnice Karađorđe, s obzirom da će se vrednost radova na izgradnji tog putnog pravca znati tek kada se izradi projekat. Rekao je i da je novinar ovog lista napisao da je dužina brze saobraćajnice “Osmeh Srbije” 160 km a prava dužina je 186 km.

Najavio je i da će ove godine početi da se gradi brza pruga Beograd – Niš, odnosno prva deonica te pruge, i završen tender za drugu i treću deonicu, kako bi do polovine 2028. godine Srbija imala brzu prugu ka Nišu.

Vesić je ukazao i da kada se uzimaju krediti, na primer od Evoropske investicione banke, mora se dokazati da se izgradnjom puta ne narušava životna sredina.

- To je normalno i prirodno, to su standardne procedure godinama… Sad čujemo da to ima veze sa nalazištima jadarita. Nema sa tim, nego ima veze sa ljudima. Puteve i pruge gradimo za ljude. To je cilj ove vlade, da se izgradi 480 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica do 2027. Da ljudi budu povezani, da mogu od Čačka do Beograda i od Loznice do Beograda za sat i 10 minuta. Da prugom od Beograda do Subotice putuju 70 minuta, a od Niša do Beograda 100 minuta. To je naš cilj - poručio je Vesić.

Dodao je da tamo gde ima puteva i pruga, dolaze nove investicije, razvijaju se lokalni biznisi i turizam, otvaraju nova radna mesta i ljudi mogu da ostaju u svom mestu, da u njemu žive od svog rada.

- Niko nije izmislio izgradnju ovih saobraćajnica, planovi postoje odavno, samo ih tek sada neko realizuje - konstatovao je ministar.

Vesić je ponovio da će se rekonstruisati pruga Ruma – Šabac – Loznica, kao deo pruge Beograd – Sarajevo.

- Čekamo da u BiH okončaju procedure kako bismo mogli zajedno da apliciramo za sredstva kod EU. To će biti pruga brzine 120 kilometara na sat, a to je dobro za sve građane tog kraja - rekao je Vesić.

Naveo je da će biti produžena i brza saobraćajanica do od Loznica do Malog Zvornika, u dužini od dvadesetak kilometara.

- Radićemo i prugu Valjevo – Loznica, koja je počinjana tri ili četiri puta, a sada će konačno biti urađena. Probićemo i tunel ’Proslop’, vezu od Ljubovije prema Valjevu, koji će znatno ubrzati putovanje i izlazak Valjeva na Drinu, ali i približiti Ljuboviju, Bratunac, Srebrenicu, Skelane… Obnovićemo i prugu Valjevo – Vrbnica - rekao je Vesić.

Podsetio je da se već radi železnička obilaznica oko Niša, koja je takođe odavno planirana, kao i deonice pruge Niš – Brestovac i Niš – Dimitrovgrad, dok će Beograd i Skoplje zajedno aplicirati za sredstva iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan, da se brza pruga produži do Skoplja, preko Preševa.

- To su planovi koje ćemo ostvariti. Hajde da tome pričamo, gde da gradimo, a ne o tome da nam nisu potrebne pruge i putevi - zaključio je ministar Vesić.

Kurir.rs