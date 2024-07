NIKO NIJE LUD DA TRUJE SVOJ NAROD I DA RADI PROTIV SVOJE DRŽAVE! Vučević: Sram vas bilo da takve stvari pričate i plašite narod

Premijer Miloš Vučević izjavio je da danas u Skupštini Srbije da nije doneta nikakva odluka ni o rudarenju, ni o eksploataciji litijuma, dodajući da egzistira samo Uredba Vlade Srbije o postojanju prostornog plana posebne namene.

- Niko nije ni blesav, ni lud, da ugrožava bilo koji deo Srbije i da se igra sa sudbinom sopstvenog naroda. Svi dišemo ovaj vazduh i pijemo ovu vodu i niko nema nameru da ide iz Srbije i nameru da je menja, već da je čuva i razvija. Verujem da su nam prirodna bogatstva Bogom dana i na pravi način treba da ih koristimo i razvijamo državu - poručio je predsednik Vlade opozicionim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predsednik Vučević dodao je da je moguće imati održiv razvoj, ekonomski razvoj, a da se istovremeno vodi računa o zaštiti životne sredine i zdravlju građana.

- To je dokazano u mnogim državama, to je moguće u Srbiji - istakao je predsednik Vučević.

Kako im je poručio predsednik Vučević, neće da uđe u priču plašenja i "uterivanja straha narodu sa jeftinim parolama", navodeći da je to neodgovorno i neozbiljno.

- Ali bilo bi fer da ste ta pitanja postavljali vašim koalicionim partnerima koji su doveli Rio Tinto, koji su im dali istraživačko pravo, koji su menjali zakone da bi mogli da idu iz istraživanja u eksploataciju - rekao je premijer Vučević.

- Bilo bi fer da kada brinete o zapadnoj Srbiji, kažete, a šta je sa industrijskim otpadom? Šta je u Viskozi 20 godina stajalo, najveći otrov, industrijski otpad? U centru Loznice, fabrike koju su upropastili 2005. godine. Pa kako to ne spomenete? To nije ugrožavalo građane Loznice? Ili zapadne Srbije? Ili cele Srbije? Pa je l' nije postao industrijski otpad? Pa nije li to nešto što direktno ugrožava isto i kvalitet zemlje i podzemnih voda i nadzemnih voda i vazduha? Pa kako se toga niste setili, kako tada niste brinuli o zapadnoj Srbiji? - upitao je on.

Premijer je upitao kako da to sve nisu pomenuli nego govore kako će neko da truje sopstveni narod.

- Sram vas bilo za to. Niko nije lud da truje svoj narod i da radi protiv svoje države. Sram vas bilo da takve stvari pričate i da konstantno plašite svoj narod - naglasio je Vučević.

Kurir.rs